Orlamünde. Der marode Plattenbau in Orlamünde soll verschwinden und dafür ein Neubau entstehen.

Das Wort Sanierungsstau ist für die Grundschule „Saaletalblick“ in Orlamünde untertrieben. Das gut 50 Jahre alte Gebäude in Plattenbauweise ist selbst für das Laienauge nicht mehr tragbar. Nach jahrelangem Kampf in Orlamünde stiegen der Saale-Holzland-Kreis als Schulträger und der Freistaat Thüringen als Fördermittelgeber ins Rettungsboot ein, das anvisierte Ziel: ein Neubau, der für die Grundschüler ein optimales Lernumfeld bietet. Denn derzeit pfeift die Kälte durch die Fenster, die obere Etage ist verschimmelt und seit Jahren gesperrt. Lehrer und Eltern versuchen seit Jahren, das Beste aus der untragbaren Situation zu machen. Jetzt werden die Planungen für den Neubau konkreter, für den Ende 2024 der Startschuss fallen soll.