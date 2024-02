Eisenberg. In der Ausstellung von Nicole Schäufler wird Eisenbergs Porzellan-Geschichte bewahrt. Was das charmante Museum zu bieten hat.

Noch ist die Art Deco Ausstellung von Nicole Schäufler in der Winterpause. Die Räume seien nicht geheizt und zu kalt, erklärt sie. Im Frühjahr jedoch werden die Türen der Porzellan-Ausstellung wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet, die sich auf die Spuren des Eisenberger Porzellans begeben wollen. Den Auftakt der Saison bildet der 7. April, der Tag des Thüringer Porzellans, lässt Schäufler wissen. Drei feste Besuchertage bietet sie im Jahr an. An diesen Tagen können Interessierte auch ohne Anmeldung jeweils ab 14 Uhr vorbeischauen. An den übrigen Tagen sollte ein Besuch der Eisenberger Art Deco Ausstellung vorab mit Nicole Schäufler abgestimmt werden. Seit 2021 präsentiert sie Eisenberger Porzellan, vorwiegend aus der Zwischenkriegszeit.

Wie alles angefangen habe? „Ich habe mich früher überhaupt nicht für Porzellan interessiert“, sagt Nicole Schäufler. „Aber meine Familie wohnt schon sehr lange hier, und ich bin ein Kind dieser Stadt“. Also sagte sie sich: „Wenn ich mir doch mal einen Porzellanteller zu Hause hinstelle, dann schon von hier“. Gesagt, getan. Nach und nach wuchs ihre private Sammlung bis zu einer öffentlichen Ausstellung. Im Dezember vergangen Jahres erhielt Nicole Schäufler für ihren Einsatz zum Erhalt eines Stücks Heimatgeschichte im Landratsamt den Förderpreis der Sparkasse für Kunst und Kultur im Saale-Holzland-Kreis. „Ich habe mich wie Bolle gefreut“, erinnert sie sich. Die Würdigung für ihr Engagement sei zudem mit einem kleinen Preisgeld verbunden gewesen, was ebenfalls hilfreich gewesen sei. So zum Beispiel für die Finanzierung von Werbemitteln.

Das Thema der Auftaktveranstaltung am Sonntag, 7. April, 14 bis 17 Uhr, lautet: „Spiel doch mit“. In der Sonderschau des kleinen Museums dreht sich am ersten Eröffnungstag nach der Winterpause alles um Kindergeschirr und Spielzeug aus Eisenberg und Umgebung. Gewählt habe sie das Thema in Erinnerung an die kleine Spielwarenfabrik, die sich einst im Nachbargebäude befand. „1924 wurde das Gebäude umgebaut“, weiß Schäufler. Einige Jahre habe sich dort die Spielwarenfabrik befunden. In diesem Jahr liege deren Gründung genau 100 Jahre zurück: ein einmaliges Ereignis.

Des Weiteren wird die Art Deco Ausstellung am 9. Juni sowie am 8. September, dem Tag des offenen Denkmals, geöffnet sein. Damit es immer wieder Neues zu entdecken gibt, bereite sie für die Besuchertage oft Sonderausstellungen vor.

Porzellan der Art Deco Ausstellung in Eisenberg. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

„Viele bringen nicht nur ihre Sammeltassen mit, sondern auch Geschichten“

Auswärtige oder Eisenberger: Wer kommt ins Museum? „Es kommen natürlich die Eisenberger. Klare Sache“, sagt Schäufler. Letztes Jahr zum Beispiel wurde eine Ausstellung über Fliesen präsentiert. „Da kamen viele junge Leute, die ihr Haus renovieren und so auf alte Fliesen gestoßen sind“, sagt sie. Zu einer Ausstellung von Zuckerdosen sei ausschließlich weibliches Publikum gekommen, erinnert sie sich schmunzelnd. Manchmal seien auch Leute auf der Durchreise dabei, die in Eisenberg einen Zwischenstopp einlegen. „Und dann gibt es natürlich die Porzellanfans. Die ganz eingefleischten, die sich richtig auskennen“. Auch würden viele Gäste nicht nur ihre Sammeltassen mitbringen, sondern Geschichten. „Das sind die schönsten Momente, wenn die Leute ihre Geschichten erzählen“.

Auch am 7. April sind die Besucherinnen und Besucher wieder herzlich zum Mitbringen von Porzellan (oder einem Foto) eingeladen.

