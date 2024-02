Eisenberg. Gemeindepädagogin Sieglinde Reinert über die persönliche Bindung zu Gott und dem Mehrgewinn daraus

Am Aschermittwoch hat die sogenannte Fastenzeit in der kirchlichen Tradition begonnen, die in der Osternacht endet. Heute ist Fasten modern unabhängig der Jahreszeit: Fastenkuren, Fastenwochen in verschiedenster Art und Weise, um unserer Gesundheit und unserem Leben etwas Gutes zu tun.