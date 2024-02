Saale-Holzland. Was die zwei bisherigen Mitbewerber um den Posten des Landrates über Beerbaums Rückzug denken.

Matthias Beerbaum hat seine Kandidatur für die Wahl des Landrates im Saale-Holzland-Kreis zurückgezogen. Das teilte der Geschäftsmann am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung mit. Der 40-Jährige wollte am 26. Mai zur Kommunalwahl als parteiloser Kandidat für die AfD im Kreis antreten. Er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht und gründlich überlegt, heißt es in dem Schreiben. Als Gründe nannte er, dass eine „Bedrohungs- und Gefahrenlage“ für seine Familie entstanden sei, mit der er nicht umgehen möchte. Das dürfe es in einer Demokratie nicht geben, so Beerbaum. Seit Jahren ist er für die AfD im Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Infrastruktur sowie im Haushalts- und Finanzausschuss des Kreistages tätig.

Matthias Beerbaum hat seine Kandidatur für die Wahl des Landrates im SHK zurückgezogen. © Funke Mediengruppe | Matthias Beerbaum

Zur Kandidatur-Rücknahme des Familienvaters wollte sich Johann Waschnewski (CDU), Vize-Landrat und Bürgermeister von Bürgel, am Freitag auf Nachfrage nicht äußern. „Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne keine Hintergründe und keine Beweggründe. Ich konzentriere mich auf mich“, sagte er, der am 26. Mai selbst als Kandidat für den Posten des Landrates im Saale-Holzland-Kreis antreten wird.

Falls es so ist, dass er oder seine Familie bedroht wurde, dann ist das natürlich nicht zu akzeptieren. So etwas gehört nicht in den politischen Wahlkampf. Markus Gleichmann - Landtagsabgeordneter und Kandidat für die Landratswahl im Saale-Holzland-Kreis

Auch Gegenkandidat und Landtagsabgeordneter Markus Gleichmann (Linke/SPD) äußerte, dass es für ihn schwierig sei, die Rücknahme der Kandidatur Beerbaums zu bewerten. „Falls es so ist, dass er oder seine Familie bedroht wurde, dann ist das natürlich nicht zu akzeptieren. So etwas gehört nicht in den politischen Wahlkampf“, sagte er. Zudem kenne er Beerbaums Situation nicht und Beerbaum selbst kenne er auch nicht mal richtig. Erstaunlich findet Markus Gleichmann jedoch, dass eine derart kurze Zeitspanne zwischen Kandidatur-Verkündung und Kandidatur-Rückzug liege, nämlich zwölf Tage. „Mir ist aber eigentlich vollkommen egal, wer noch kandidiert, da ich ja als SPD- und Linke-Kandidat ein Angebot für die Wählerinnen und Wähler mache. Aber ich gehe davon aus, dass von der AfD sicherlich noch jemand nachgewählt wird.“

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Wie Denny Jankowski, der Sprecher des AfD-Kreisverbandes Gera-Jena-SHK auf Nachfrage informierte, sei eine Neuwahl anberaumt, allerdings gebe es dafür noch keinen festen Termin. „Wir haben ja selbst erst am Donnerstag davon erfahren.“ Er geht davon aus, dass es in der zweiten Märzhälfte eine Neuaufstellung eines Kandidaten für die Landratswahl im Saale-Holzland-Kreis geben wird.