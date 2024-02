Bürgel. Ehrenamt im Saale-Holzland: Welche weiteren Vorhaben die Jugendlichen aus Bürgel in diesem Jahr umsetzen wollen.

„Wir sind immer auf der Suche nach neuen Partnern für ehrenamtliche Veranstaltungen“, sagt Melissa Loche, die Vorsitzende vom Jugendclub Bürgel. Mittlerweile habe sich das Jugendzentrum gut im Bereich der ehrenamtlichen Hilfe aufstellen können, sagt sie und erinnert unter anderem an eine Spendenübergabe an die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena im vergangenen Jahr. Das Spendengeld hatten die Jugendlichen durch eine Töpferaktion für Kinder im Rahmen des Töpfermarktes gesammelt; insgesamt 1000 Euro konnten an den Verein überreicht werden. Längst war es nicht das einzige ehrenamtliche Projekt, das von den jungen Menschen aus Bürgel auf die Beine gestellt wurde. Auch in diesem Jahr wolle man die Töpferaktion wieder organisieren, um die Erlöse der Elterninitiative für krebskranke Kinder zugutekommen zu lassen, kündigt Melissa Loche an.

75 Chormitglieder aus Halle brauchen Unterkunft

Das größte Projekt des Jugendclubs in diesem Jahr ist die Organisation eines Konzertes mit dem Stadtsingechor zu Halle. Das Benefizkonzert soll am 25. Mai in Jena veranstaltet werden und wird in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Jenaplan-Schule organisiert. „Wir freuen uns schon sehr darauf“, sagt Melissa Loche mit Blick auf das Konzert mit circa 75-köpfigem Chor. Ein so großes Konzert zu organisieren und zu planen, sei eine ganz neue Herausforderung. So kümmern sich die jungen Menschen aus Bürgel unter anderem um die Organisation der Unterbringung der Chormitglieder, den Ticketverkauf und vieles mehr. „Wir Jugendlichen organisieren zum ersten Mal eine so große Veranstaltung“.

Weitere Angebote für Kinder und Jugendliche in Bürgel schaffen

Ein weiteres wichtiges Vorhaben des Jugendzentrums ist es, den Kindern und Jugendlichen in Bürgel verschiedene Angebote in Form von AGs (Arbeitsgemeinschaften) zu machen. Einen ersten Versuch habe man bereits in den Winterferien gestartet, sagt die Vereinsvorsitzende. Leider sei das Angebot noch nicht so gut, wie erhofft, angenommen worden. Dennoch wolle man auch in Zukunft für Kinder- und Jugendliche in den Ferien verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten und in diesem Bereich populärer werden. „Wir hoffen, noch weitere Familien und Kinder anzusprechen“, sagt Melissa Loche. Informieren können sich Interessierte unter anderem über das Amtsblatt der Stadt, den Bürgeler Anzeiger, über Instagram oder auch den Schaukasten am Jugendclub selbst. Bei der jüngsten Bastelaktion in den Ferien hatte es unter anderem Unterstützung von der Mobilen Jugendarbeit gegeben.

Unterstützung soll es künftig von Bundesfreiwilligendienstleistenden geben

Ein konstantes Angebot im Bereich Jugendarbeit könne der Jugendclub derzeit nicht stemmen, da es an Personal fehle, erklärt Melissa Loche. Viele der Jugendlichen besuchen die Schule und machen ihr Abitur oder absolvieren eine Ausbildung. Daher habe es nun eine Absprache mit der Stadt bezüglich der freien Stelle als Bundesfreiwilligendienstleistender (Bufdi) gegeben. Künftig solle demnach ein Bufdi nicht nur bei der Freiwilligen Feuerwehr und im städtischen Bereich tätig sein und Erfahrungen sammeln, sondern auch beim Jugendclub Bürgel. Durch die zusätzliche Unterstützung könnten die sozialen Angebote nach der Schule, die unbedingt weiter ausgebaut werden sollen, noch besser bewerkstelligt werden. Zudem wäre die Bufdi-Stelle der Stadt auf diesem Weg noch vielseitiger, sagt Melissa Loche.