Saale-Holzland. Der Tier- und Naturschutz baut aufs Ehrenamt. Larissa König über Fledermäuse, die unsere Hilfe brauchen.

Tier- und Naturschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Viele Tätigkeiten in dem Bereich werden von Ehrenamtlern ausgeübt, die das auch gerne tun. Jedoch reicht das nicht immer. Deswegen ist es gut, dass die Fledermausschützer von der Interessengemeinschaft Fledermausschutz und -forschung und der Stiftung Fledermaus eine Finanzspritze vom Amt bekommen. Wichtig sind jedoch nicht nur nachträgliche Maßnahmen zum Schutz der Tiere und Pflanzen, sondern auch Prävention, damit es erst gar nicht so weit kommt, dass Arten in manchen Gebieten schon ausgestorben sind.