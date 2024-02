Kahla. Teilnehmer wollen vor allem, dass ihre Unternehmen entlastet werden. Etwa 40 Fahrzeuge bei der Kundgebung.

„Wir machen das für Kahla“, sagt Johannes Roselt als Anmelder der Demonstration. Etwa 40 Fahrzeuge, darunter vielleicht sechs Traktoren, fuhren hupend am Sonntag vom Gewerbegebiet „Im Camisch“ in die Innenstadt und wieder zurück. Auch wenn die Zahl der Teilnehmer hinter den Erwartungen zurückblieb, das Motto ist unverändert: Mittelstand und Bauern wollen, dass die Unternehmen in der Region gestärkt und entlastet werden sollen. Man wolle unter anderem nicht hinnehmen, dass die Subvention für den Agrardiesel gestrichen werde, hieß es.

bük