Hainichen. Ministerpräsident in Hainchen sprachlos über notwendige Baugenehmigungen für Hühner-Mobile

„Sie sehen ein sehr verdutzten Ministerpräsidenten.“ Sichtlich sprachlos war Bodo Ramelow (Linke), als er bei einem spontanen Treffen mit Landwirten, Spediteuren und Handwerkern am Rande des Nestro-Werkes in Hainichen bei Schkölen mit dem Umstand konfrontiert wurde, dass selbst für sogenannte Hühnermobile Baugenehmigungen und statische Berechnungen in Thüringen bei den Behörden eingereicht werden müssen.

Bürokratie erstickt Landwirte

Die ausufernde Bürokratie, die teilweise Streichung der Subventionen für Agrardiesel, die drohende Unterversorgung des ländlichen Raumes mit Schulen und Arztpraxen, die steigende Maut für Spediteure oder nicht abgerufene Fördermittel für Thüringer Schäfer: Die anwesenden Landwirte, Handwerker und Fuhrunternehmer, die mit knapp einem Dutzend Traktoren und anderen Fahrzeugen nach Hainichen gekommen waren, sparten in der Diskussion mit dem Ministerpräsidenten kein Thema aus, das ihnen teils seit Jahren auf dem Herzen liegt.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Landwirte fordern faire Berichterstattung

Nicht gut wegkamen auch die Medien. So sprachen viele Anwesende von pauschalen Vorverurteilungen und einer teilweise unsauberen Berichterstattung und forderten Ramelow auf, Druck auf die öffentlich-rechtlichen Medien auszuüben. Dies lehnte Ramelow mit Verweis auf die Unabhängigkeit der Medien ab, er ermunterte aber dazu, mit den Journalistinnen und Journalisten weiter das Gespräch zu suchen, um Differenzen auszuräumen.

Probleme mit Satellit und App

Mit klaren Worten erklärten die Landwirte ein aktuelles Bürokratie-Problem. So funktioniert die Fernüberwachung der Agrarförderung per Satellit und App nicht so reibungslos, wie es die Pläne der EU-Kommission vorsehen. „Der Satellit meldet, dass ich Weizen angebaut habe. Tatsächlich steht aber eine ganz andere Frucht auf dem Acker“, erklärt ein Protestler. Die Konsequenz: Mit einem enormen bürokratischen Aufwand muss der Landwirt die Fehldiagnose aus dem Weltraum korrigieren, andernfalls riskiert er Einbußen bei der Förderung.

Ramelow sicherte den Anwesenden seine weitere Unterstützung zu. So liegt das Thema Förderung für die Schäfer seit längerem auf seinem Tisch. Dabei geht es um 750.000 Euro, die Thüringen wohl nicht abgerufen hat.