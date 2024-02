Hermsdorf. Torsten Hentsch lief 495 Kilometer und absolvierte 16.000 Höhenmeter in Norwegen. Der Extremläufer über mentale Löcher, Fehler, die er mehrmals macht und warum er gelegentlich heult wie ein Schlosshund.

„Ich laufe, damit ich mir ein Bier leisten kann, und zwar in dieser Reihenfolge.“ Soll heißen: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, damit die Kalorien gar nicht erst ansetzen. Über Torsten Hentsch, Genussmensch und beinharter Extremläufer aus Hermsdorf, wurde schon viel und oft berichtet. So weit die Füße tragen, könnte man ihm als Credo in den Mund legen. Seinen bislang längsten und nach eigenen Angaben anstrengendsten Einsatz hatte er vergangenes Jahr in Norwegen.

Unter dem Titel „Mein längster Gang“ nimmt Hentsch sein Publikum am Mittwoch, 21. Februar, mit auf eine spannende Reise in Europas Norden. Der Vortrag findet im Rahmen der Winterakademie Gernewitz statt und beginnt 19 Uhr im Stroh-Kaffee. Mit dem Kopf ist Torsten Hentsch übrigens genauso flott wie mit den Füßen. Auf Lauf-Zitate berühmter Persönlichkeiten antwortete er mit flinker Zunge.

„Der Marathon ist ein Wettstreit zwischen deinem Willen und deinen Möglichkeiten.“ (Jeff Galloway)

Willen und Möglichkeiten liegen nah beieinander und begleiten uns Läufer. Ich suche stets den Wettkampf, die Herausforderung. Dabei ergeben sich auch immer neue Möglichkeiten.

„Um zur Ziellinie zu gelangen, musst du verschiedene Wege ausprobieren.“ (Amby Burfoot)

Jeder Mensch setzt sich eigene Ziele, geht eigene Wege. Ich erinnere mich an einen Treppenmarathon, bei dem mir ein Mann begegnete, der 40 Kilo abgenommen hatte, um seine Komfortzone verlassen und an dem Ereignis teilnehmen zu können. Er schaffte nicht das gesamte Pensum, aber einen guten Teil davon.

Eine Auswahl von Torsten Hentschs Lieblingsmedaillen schmücken die Wand im heimischen Hermsdorf. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

„Es sind nicht unsere Füße, die uns bewegen, es ist unser Denken.“ (chinesisches Sprichwort)

Wohl wahr. Die Frage ist, wie ich mich auf das Ereignis vorbereite. Das wird im Kopf entschieden. Mit rein physischem Training würde ich mich kaputtmachen. Wichtig sind realistische Zwischenziele.

„Der Sport verhält sich zum Alltag wie das Heilige zum Profanen.“ (Peter Sloterdijk)

Darüber kann man philosophieren. Ich glaube, dass der Sport etwas Profanes haben und Teil des Alltags sein sollte. Für mich ist er keine Sucht, sondern ein (all)tägliches Bedürfnis.

„Versuche nicht, besser zu sein als deine Zeitgenossen. Versuche, besser zu sein als du selbst.“ (William Faulkner)

Wenn ich laufe, ist das gleichzeitig ein Kampf gegen mich selbst. Mit zunehmendem Alter muss ich aber aufpassen, nicht übers Ziel hinauszuschießen. Viele ältere Läufer orientieren sich an ihren früheren Zeiten. Um Verletzungen möglichst zu vermeiden, sollten sie auf ihre Altersgruppe schauen.

„Nur wer riskiert, zu weit zu gehen, kann überhaupt herausfinden, wie weit er gehen kann.“ (T.S. Eliot)

Ziele müssen realistisch sein, auch ein Scheitern sollten wir akzeptieren. Daran dürfen wir nicht zerbrechen. Wir müssen mutig auf das nächste Ziel zusteuern. Mit dem Alter kommt die Erfahrung, dennoch macht man manche Fehler mehrmals. (lacht) Zum Beispiel, zu schnell zu starten.

„Ich kann mir nicht vorstellen, zu leben ohne zu laufen.“ (Paula Radcliffe)

Ein Leben ohne Laufen wäre für mich die schlimmste Strafe. Aus der Bewegung schöpfe ich meine Kraft.

Ungenießbar, aber angenehm zu tragen: Torsten Hentschs Sieg im Spreewald wurde mit der berühmten Spreewaldgurke belohnt. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

„Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht stehenbleibst.“ (Konfuzius)

Diese Lebensweisheit lässt sich gut auf 24-Stunden-Läufe anwenden. Wer nicht mehr laufen kann, verlegt sich aufs Gehen. Ich schätze bei solchen Ereignissen vor allem die soziale Komponente, den Austausch mit anderen Läuferinnen und Läufern. Und, nicht zu vergessen, den Blick auf Interessantes an Wegesrändern: Polen, Baskenland, England, Norwegen – der Sport ermöglicht mir nicht nur, laufend zu reisen, sondern auch reisend zu laufen.

„Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

Ich bereite mich auf jeden Lauf vor. Die Planung bringt mir Vorfreude auf das Ereignis. Die ist fast schöner als der Sieg. Ist der Lauf zu Ende, falle ich manchmal in ein mentales Loch. Dagegen helfen nur neue Ziele.

„Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können.“ (George Eliot)

Ich glaube, es ist nie zu spät, mit Sport zu beginnen und dabei mitzubekommen, dass der Sport Spaß macht, Freude und Freunde ins Leben bringt. Ich konnte schon einige Menschen zum Sport motivieren. Laufen kann auch unglaublich emotional sein. Ich erinnere mich, wie wir nach 300 Kilometern als Dreierteam ins Ziel einliefen. Da habe ich geheult wie ein Schlosshund.

Die Medaille vom längsten Gang in Norwegen, der am Mittwoch im Fokus von Torsten Hentschs Vortrag steht. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Informatives über Torsten Hentsch:

Als 23-Jähriger lief er seinen ersten Marathon. Später gründete er eine Familie, zog 1998 nach Hermsdorf. Mit den Jahren stellte Hentsch sich immer größeren Herausforderungen. „Irgendwann kennt man die Laufverrückten in ganz Europa“, sagt er vergnügt.

Hentsch ist Mitglied des SV Hermsdorf und nach eigener Aussage so gut wie nie krank. Sein Ziele 2024: Im März Trainingslauf über 116 Kilometer Richtung Köln. Im Juli geht es mit Lauffreund Tim Fischer aus Schweden 511 Kilometer um die Insel Gotland.

Termin: 21. Februar, 19 Uhr, Vortrag „Mein längster Gang“, Stroh-Kaffee Gernewitz. Hentsch bringt einen Teil seiner Ausrüstung mit.