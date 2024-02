Saale-Holzland. Der Tierbestand wird erfasst, der Gesundheitszustand überprüft und die Anzahl von männlichen und weiblichen Tieren dokumentiert.

Ganz vorsichtig pirscht sich Eisenbergs Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter an acht Bennett-Kängurus heran. Die Tiere sitzen um zwei Futtertröge herum und knabbern genüsslich an Möhrenschalen, Apfelstückchen, Petersilie und Bananenscheiben. Argwöhnisch beäugt ein Känguru-Bock den sich nähernden Tiergartenleiter. Der will gerade das Lesegerät für Tierchips an die linke Seite des Bockes halten, da hüpft das Tier auch schon davon.

Wiesenhütter probiert es bei einem anderen Kandidaten. Ein Pieps ertönt, eine Nummer erscheint, ein Känguru kann Tiergarten-Mitarbeiterin Luise Grau (24) auf dem Inventurzettel identifizieren und ein Häkchen setzen.

Alle Jahre wieder ist Bestandsaufnahme im Eisenberger Tiergarten. Dann werden die Tiere gezählt, wird ihr Gesundheitszustand überprüft und die Anzahl von männlichen und weiblichen Tieren dokumentiert.

Was es bei der Inventur vor allem braucht, ist Geduld. Das zeigt sich auch im Känguru-Gehege. Immer wieder muss der Tiergartenleiter das Lesegerät anhalten, immer wieder hüpfen Tiere davon oder Wiesenhütter erwischt die gleichen wie zuvor.

„Das Chippen machen wir selbst“, sagt Mathias Wiesenhütter. Die Kanüle dafür sei relativ dick und der Chip so groß wie ein Reiskorn. „Bei den männlichen Tieren ist es so, dass sie in Bürgel in der Tierarztpraxis kastriert werden. Während sie in der Narkose liegen, wird der Chip gleich mit eingesetzt.“

Vier Stunden Inventur in der Vogelvoliere: 308 Vögel wurden gezählt

Vor den Kängurus war bereits Bestandsaufnahme in der Vogelvoliere. „Vier Stunden haben wir damit zugebracht. Gezählt haben wir 308 Wellensittiche, Nymphensittiche und Zebrafinken sowie einen Prachtrosella.“ Die Persischen Rennmäuse in der Nachtabteilung waren ebenfalls schon dran. Mit dem Ergebnis: Sieben Jungs und sieben Mädchen befinden sich im Bestand des Eisenberger Tiergartens. Die Ouessantschafe wurden bereits eingefangen, um die Nummer auf der Ohrmarke mit den bestehenden Daten abzugleichen.

Nach und nach werden jetzt alle Tiere erfasst. „Insgesamt sind es immer an die 700“, sagt der Tiergartenleiter. Der jüngste Zugang sei die Owambo-Ziege namens Hope, die Ende Dezember 2023 im Tiergarten geboren wurde. Das älteste Tier sei mit über 20 Jahren Coco, das Oberhaupt der Mantelpaviane.

