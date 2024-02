Saale-Holzland. Fast anderthalb Jahre lang soll mitten in Eisenberg gebaut werden. Kosten: mehr als eine Million Euro. Wann es losgeht, was geplant ist, wo gesperrt wird.

Die Stadthalle in Eisenberg war am späten Dienstagnachmittag gut besucht: Etwa 100 Interessierte hatten im Saal Platz genommen, um sich über die anstehende Sanierung des „Verkehrskomplexes Roßplatz“ zu informieren. Die Bürger, Anlieger, Grundstückseigentümer und alle anderen Gäste saßen einem Zwölferteam um Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) gegenüber, das Auskunft über Bauplanung, Bauablauf und -umfang gab und die Fragen der Bürger beantwortete. Zum Team gehörten Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vertreter aus fast allen am Bau beteiligten Auftraggebern sowie des beauftragten Planungsbüros. Allein Mitarbeiter des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) hatten kurzfristig krankheitsbedingt absagen müssen.