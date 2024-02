Saale-Holzland. Nach Absprachen mit der Polizei, habe sich der Treffpunkt für die Demonstration geändert, informiert eine Unterstützerin.

Am 22. Februar wollen Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Hermsdorf sowie Unterstützer für eine sofortige Schließung der Unterkunft demonstrieren. Gefordert werde eine menschenwürdige Unterbringung aller Flüchtlinge, die derzeit in der einstigen Industriehalle leben müssen.

Saale-Holzland: Demo startet 15 Uhr vor dem Stadthaus in Hermsdorf

Wie eine Mitstreiterin der „Unterstützungsgruppe der Bewohnenden der Erstaufnahmeeinrichtung in Hermsdorf“ am Nachmittag des 21. Februars informiert, starte die Demonstration nach Absprachen mit der Polizei um 15 Uhr vor dem Stadthaus in Hermsdorf. Zunächst war angedacht, sich 15 Uhr direkt vor der Flüchtlingsunterkunft zu treffen.

Vom Stadthaus in Hermsdorf aus werden die Demonstrierenden zur Flüchtlingsunterkunft laufen. Die Veranstaltung sei von 15 bis 17 Uhr geplant.

Auf der Demonstration werden einige Flüchtlinge selbst über die Zustände in ihrer Unterkunft berichten. „Wir werden das Gesagte auf Deutsch übersetzen, damit es jeder verstehen und nachvollziehen kann“, sagt die Unterstützerin. „Wir laden alle Interessierten herzlich ein, sich der Demonstration anzuschließen und vor Ort mit den Bewohnern des Camps über ihre Situation ins Gespräch zu kommen.“