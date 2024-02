Eisenberg. Ein Mann ist bei einer Kontrolle der Autobahnpolizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Rauschgiftspürhund des Zolls fand verschiedene illegale Substanzen.

Vermutlich unter dem Einfluss von Kokain und Opiaten ist ein 24-jähriger Mann Mittwochnachmittag in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei geraten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war der Autofahrer gegen 15 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg unterwegs.

Bei der Kontrolle hatten die Polizisten den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest bestätigte das. Auf Nachfrage übergab der Fahrer noch einige Betäubungsmittel in kleinen Tüten. Ein Rauschgiftspürhund des Zolls durchsuchte das Auto auf weitere illegale Substanzen.

Insgesamt wurden 8,3 Gramm Cannabis, 6,5 Gramm Kokain und 2,6 Gramm einer sonstigen rauschgiftähnlichen Substanz fest- und sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde gegen den jungen Fahrer aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, sowie die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrt endete mit einer Blutentnahme im Krankenhaus.

