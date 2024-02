Eisenberg. Bundestag will Cannabis am Freitag legalisieren. Im Saale-Holzland hat Gras laut einem Fund eine lange Tradition.

Es dürfte hoch her gehen, wenn der Deutsche Bundestag an diesem Freitag das umstrittene Cannabis-Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschließen soll. Noch am Donnerstag flogen nach Angaben der Bild-Zeitung wegen des „Kiffer-Gesetzes“ in zwei Ausschüssen die Fetzen.