Saale-Holzland. Einsamkeit ist ein großes Thema für Senioren. Larissa König über Möglichkeiten, auch im Alter aktiv und gesellig zu bleiben.

Einsamkeit im Alter wird ein immer größeres Thema. Familien wohnen in der heutigen Zeit nicht mehr eng beieinander, um sich gegenseitig zu unterstützen; und auch eigene Kinder sind kein Garant, dass man im Alter nicht alleine bleibt. Angebote wie das im Eisenberger Gesundheitszentrum Elan können nicht nur dabei helfen, in Bewegung zu bleiben, sondern auch, um wieder in Kontakt mit anderen zu kommen, insbesondere dann, wenn Angehörige bereits verstorben sind oder ein regelmäßiger Kontakt nicht möglich ist.