Jena/Saale-Holzland-Kreis. Welche Aufgaben die „Ambulante Hilfe/Sucht“ beim Verein Wendepunkt hat und warum es wichtig ist, betroffenen Kindern eine Stimme zu geben.

„Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in einer Familie mit Sucht belasteten Eltern auf“, sagt Kai Naumann, Fachkraft für Ambulante Hilfe/Sucht beim Verein Wendepunkt. Circa drei Millionen Kinder seien demnach betroffen. Aktuell betreut das dreiköpfige Team der Ambulanten Hilfe/Sucht 24 Familien in Jena und im Saale-Holzland-Kreis. Circa die Hälfte der zu betreuenden Familien lebe im Landkreis, weiß Naumann. Mit der laufenden Aktionswoche, einhergehend mit verschiedenen Fachveranstaltungen, wolle man vor allem den betroffenen Kindern eine Stimme geben.

Kindeswohlgefährdung soll verhindert werden

Seit 2017 gehört Kai Naumann dem Team der Ambulanten Hilfe/Sucht an. Bei seiner Arbeit gehe es in erster Linie darum, Kindeswohlgefährdung zu verhindern. Aber auch die Assistenz der Eltern, die Unterstützung in Erziehungsfragen sowie dazu beizutragen, dass die Kinder sichere Beziehungen aufbauen, seien wichtige Bestandteile seiner Arbeit.

„Das Stigma einer Suchterkrankung soll gelöst werden“, sagt Naumann. Deshalb sei es wichtig, zum Beispiel im Rahmen der Aktionswoche, an die Öffentlichkeit zu treten. Eine Suchterkrankung der Eltern sei für die Kinder, je nach Grad der Erkrankung, immer mit Angst, Unsicherheit und geringer emotionaler Zuwendung verbunden, weiß er.

Erweitern wolle man die bisherigen Aufgaben des Teams nun mit dem neuen Angebot der sozialen Gruppenarbeit, kündigt Naumann an. Das Konzept beinhalte unter anderem, dass betroffene Kinder untereinander zusammenkommen und auch, dass ihnen das Krankheitsbild der Eltern verdeutlicht wird.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis