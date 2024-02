Eisenberg. Allerdings soll es erst im Frühjahr wieder losgehen. Ob der traditionsreiche Wettkampf bestehen bleibt, wird ebenfalls noch ausgefochten.

Die Milo-Barus-Ausstellung in der Meuschkensmühle im Eisenberger Mühltal ist gerettet. Das wurde mit der symbolischen Schlüsselübergabe vom bisherigen Betreiber, dem FSV Einheit Eisenberg unter Leitung von Robert Schieferdecker, an die Stadt Eisenberg besiegelt. Bei dem Treffen am 22. Februar in der Meuschkensmühle ging es vor allem um die Vorbesprechung zur Wiedereröffnung der Ausstellung.