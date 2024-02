Bürgel. Zum Tag der offenen Tür bescheinigen Eltern, Schüler und Lehrer der Bildungsstätte eine gute Entwicklung

„Na ja, wenn die jüngsten Schüler auf dem Hof herumtoben, ist der Lärmpegel im Klassenzimmer schon nicht ganz ohne“, sagt Physik- und Mathelehrer Hans Robotta. „Aber in dem Alter ist das ja völlig normal.“ Seit August 2018 unterrichtet der junge Mann Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 an der Gemeinschaftsschule Bürgel, er fühlt sich wohl hier. „Das Konzept Gemeinschaftsschule ist gut und sinnvoll, beispielweise, weil wir zu den Grundschullehrern einen kurzen Draht haben und miteinander kommunizieren können.“ Zum zweiten Tag der offenen Tür nach Corona hatte sich Robotta ein besonderes Experiment ausgedacht: In einer Vakuumglocke ließ er einen Schaumkuss aufgehen wie einen Pfannkuchen. „Wenn der Luftdruck abnimmt, bläht sich der Kuss auf.“

Saale-Holzland: Gemeinsames Lernen bis Klasse 8

2010 machte man sich auf den Weg, in Bürgel die beiden bis dahin getrennten Grund- und Regelschulen unter einem Dach zusammenzuführen. Ziel war, es den Schülern ein gemeinsames Lernen bis Klasse 8 zu ermöglichen. Regelschüler, die den gymnasialen Weg einschlagen wollen, brauchen kein zusätzliches Jahr absolvieren,wenn sie auf das Eisenberger Gymnasium wechseln, allen anderen steht der reguläre Haupt- oder Regelabschluss offen. Mit dem Eisenberger Gymnasium und dem Förderschulzentrum habe man enge und hervorragend funktionierende Kooperationen geschlossen, sagt Schulleiter Dirk Hänse. „Die Gemeinschaftsschule hat sich gut entwickelt, alle schätzen die familiäre Atmosphäre im Haus.“

Saale-Holzland: 480 Schüler am Standort Bürgel

Rund 480 Schülerinnen und Schüler ab Klasse 1 besuchen derzeit die Bürgeler Einrichtung, ihnen zur Seite stehen 40 Lehrer und Erzieher. Weil im ländlichen Raum auf unterschiedlichsten Ebenen praktisch Jedermann Kontakt zueinander hat, besteht an der Schule ein enges soziales Netzwerk, von dem alle profitieren. Zudem fällt den Schülern der Übergang von der Grund- auf die Regelschule leichter. „Man kennt sich ja“, sagt Biologielehrerin Daniela Marx. „Der Übergang wird hier deutlich abgefedert.“

Auch Marx, die seit 2015 dem Lehrerkollegium angehört, mag ihre Arbeit an der Gemeinschaftsschule. „Ich habe hier eine Mega-Ausstattung“, sagt sie und zeigt auf unzählige Tier- und Pflanzenpräparate oder Plastiken, die Einblicke in die Anatomie des Menschen geben. Was die Lehrerin besonders freut: Grund- und Regelschüler tauschen sich miteinander aus, wenn Regelschüler an einer Projektarbeit feilen, können die Grundschüler das Ergebnis mit bestaunen. „Die Regelschüler macht das stolz, die Grundschüler lernen dazu.“

Saale-Holzland: Gemeinsame Lesetage

Ines Schübel aus Eisenberg, die mit ihren beiden Kindern Mara und Jonas zum Tag der offenen Tür nach Bürgel gekommen war, war sichtlich angetan von der freundlichen Atmosphäre, aber auch von der rundum modernisierten Bildungsstätte. „Man hat ja als Elternteil nur wenig Möglichkeiten, tiefe Einblicke in eine Schule zu bekommen, da sollte man solche Tage auch nutzen“, sagte sie.

Ähnlich sieht es Linda Schindler aus Trotz, deren Sohn Edgar in Bürgel die 2. Klasse besucht. „Wegen Corona hatte ich vor der Einschulung diese Möglichkeit nicht, das hole ich heute nach.“ Auch Linda Schindler findet es gut, dass jüngere und ältere Schüler an der Gemeinschaftsschule gemeinsame Projekte, beispielsweise Lesetage durchführen. „Mein Eindruck ist, dass die Schüler gut mineinander klar kommen.“ Edgar kann dies nur bestätigen.

Saale-Holzland: Keine Zugangsbeschränkung

Zugangsbeschränkungen gibt es für die Gemeinschaftsschule nicht, erklärt Schulleiter Hänse. „Wir richten uns nach der Kapazität, die zur Verfügung steht.“ Dass seine Schule einen guten Ruf genießt, daran hat der Schulleiter, der seit 2010 die Position inne hat, keinen Zweifel. „Begonnen hatten wir mit 100 Regelschülern, inzwischen sind es 300. Das ist, meine ich, schon eine beachtliche Steigerung.“ Neben den Kooperationen mit dem Eisenberger Gymnasium und dem Förderzentrum Hainspitz will Hänse nun eine enge Zusammenarbeit mit Berufsbildenden Schulen in Jena schmieden.

Musiklehrer Kai Gärtner, der vor seiner offiziellen Einstellung im August 2023 über zehn Jahre lang in Bürgel Schülerinnen und Schüler in Gitarre unterrichtete, sieht die Schule auf einem stetigen Entwicklungskurs, auch im musikalischen Bereich. So vereint ein Projekt musizierende Sechstklässler, eine Band aus ehemaligen Schülern sowie eine Lehrerband. Was Gärtner persönlich bewegt: „Ich kann beobachten, wie Kinder sich über einen langen Zeitraum entwickeln.“

Als einer der Dienstältesten unter den Lehrern fehlte Vize-Schulleiter Mike Schmidt nicht zum Tag der offenen Tür. Seit 2003 als Lehrer in Bürgel tätig, ist der Werdegang der Schule für ihn ein großer Erfolg. „Wir haben die bestausgerüstete Schule überhaupt - also digital und baulich - und ein überaus gutes Miteinander, das macht einen schon stolz.“ Allerdings, sagt Schmidt auch, habe man lange dafür kämpfen müssen, um an diesen Punkt zu gelangen. „Aber es hat sich gelohnt.“