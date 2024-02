Eisenberg. Seit zehn Jahren stehen Ivonne und Olaf Paul aus der Kreisstadt des Saale-Holzland-Kreises als Händler auf Trödlermärkten

Immer wieder lassen Besucher ihre neugierigen Blicke über die Sachen gleiten, die Ivonne und Olaf Paul auf Tischen, in Kartons oder auf dem Boden platziert haben. Kerzenständer, bäuerliche Gerätschaften, Schmuck, Orden, einfaches Porzellan, ein Feldstecher, alte Kannen, Osterschmuck, Silber-Besteck, ein Beil, Bücher, alte Fotos und Dutzende andere Dinge stehen zum Verkauf.

Trödeln aus Leidenschaft: Vor zehn Jahren stellte sich die gebürtige Eisenbergerin das erste Mal auf den Trödelmarkt am Hermsdorfer Globus-Markt, seitdem lässt das Ehepaar das Trödeln nicht mehr los. „Für uns ist es ein Hobby, zeitig aufstehen macht uns nichts aus“, sagt Ivonne Paul. Schon immer hätten sie sich für alte Sachen interessiert und würden auch heute noch vor der regulären Eröffnung eines Marktes bei anderen Händlern nach interessanten Dingen Ausschau halten. „Natürlich bin ich auch Sammlerin und habe mir eine beachtliche Würfelsammlung zugelegt.“ Erst unlängst habe sie für wenig Geld einen uralten Würfel-Aschenbecher erstanden.

Saale-Holzland: Gesammelt wird alles

Startete das Ehepaar vor zehn Jahren mit altem Krempel, den ein Großcousin loswerden wollte, so kauft das Paar heute auch gezielt alte Sachen auf. „Man bekommt einen Blick, was geht und was man auf einem Markt so gut wie nie loswerden wird.“ Wobei, schränkt Ivonne Paul ein, manchmal sei es halt eine Zeitfrage, bis ausgefallene Sachen und der passende Käufer zueinander fänden. „Es gibt nichts, was nicht gesammelt oder von jemanden gebraucht wird.“

Eine Spezialrichtung hat das Eisenberger Paar nicht. „Wir trödeln querbeet. Manchmal übernehmen wir von einem anderen Trödler Ware, weil dieser sein Geschäft aufgegeben hat, dann wieder sprechen uns Marktbesucher an, die alten Krimskrams loswerden wollen.“ Manche Sachen, sagt die Eisenbergerin, würden auch Freunde und Bekannte bei ihnen vorbeibringen. „Da kommt einiges zusammen.“

Saale-Holzland: Reich macht Trödeln nicht

Reich werde man als Hobby-Trödler nicht. „Wir sind keine professionellen Händler, sondern gehen auf die Märkte, wenn wir Lust und Laune haben, meist so ein- bis dreimal im Monat. Und natürlich muss man ja immer wieder investieren, wenn man interessante Sachen auf dem Tisch stehen haben will.“ Hinzu kämen Standgebühren und Fahrtkosten.

„Trotzdem macht es Spaß. Was viele vergessen, das ist, dass man als Trödler bei Wind und Wetter im Freien steht. Mal regnet es wie aus Gießkannen, dann wieder ist es unerbittlich heiß. Am liebsten ist uns der Winter. Da kann man sich warm anziehen, heiße Getränke wie Tee oder Kaffee halten einen fit.“

Für Muffel oder kontaktarme Menschen sei das Hobby nicht geeignet, findet Ivonne Paul. „Man muss kontaktfreudig sein, das Gespräch mit den Menschen suchen und natürlich muss man auch feilschen können.“ Inzwischen könnten ihr Mann und sie ziemlich genau einschätzen, wie weit man mit dem Preis nach unten gehen könne. Ärgerlich sei nur, wenn Leute grundsätzlich alles fast geschenkt haben wollen. „Mir hat doch ein Kunde tatsächlich einmal gesagt, weil wir auf einem Trödelmarkt sind und somit alles Trödel ist, könnten wir den alten Schmuck nicht für den Goldpreis, sondern müssten ihn deutlich billiger verkaufen.“

Für die einen Plunder, für andere eine Rarität: Alte Tongefäße. © Frank Kalla | Frank Kalla

Saale-Holzland: Rätsel um alten Schmuck

Mit altem Schmuck, sagt Ivonne Paul, die beruflich in der Dienstleistungsbranche tätig ist, sei das ohnehin so eine Sache. „Man steckt manchmal nicht drin, was ein Einzelstück wert ist.“ Vor vielen Jahren habe eine alte Dame Schmuck vorbeigebracht, den sie dann auch abgekauft hätten. Nirgendwo war ein Stempel oder ein Hinweis, dass der Schmuck echt sei. „Am Ende hat sich dann doch herausgestellt, dass es Goldschmuck war.“

Das sei aber Zufall, auch Trödlern passiere es, dass man wertvolle Stücke für wenig Geld verkaufe. „Das macht ja den Reiz eines Trödelmarktes aus.“ Meist schaue man für die Preisermittlung im Internet nach, auf Plattformen bekomme man ein ungefähres Bild, was ein Stück wert sein könnte. Und dann gebe es Momente, wo man gar nicht wisse, welchen Preis man ansetzen soll. „Wir hatten einmal etwas aus einer Gaststättenauflösung übernommen, das war echt kompliziert.“ Hilfreich seien auch die Bekanntschaften in der Trödlerszene. „Manche haben ihr Spezialgebiet und können einen Ratschlag geben.“

Saale-Holzland: Beste Prädikate für Mixer

Gibt es besonders gefragte Artikel? Ja, sagt Ivonne Paul. „DDR-Mixer gehen immer.“ Kein Wunder: Erhielt doch in der Zeitschrift „test“ der Stiftung Warentest im Dezember 2020 ein 40 Jahre altes Handmix-Gerät RG28 die Prädikate „sehr gut“ (1,0) für die Belastbarkeit und „gut“ (2,0) für die Sicherheit. 18 Millionen Geräte wurden bis 1990 in Suhl hergestellt, in vielen Küchen sind sie heute noch zu finden.

Ivonne und Olaf Paul werden auch in Zukunft auf regionalen Trödelmärkten stehen. Leipzig hingegen ist nicht ihr Ding, wohl auch wegen der Größe. Der Leipziger Antik- und Trödelmarkt findet als Verbrauchermesse zwölfmal im Jahr statt, jeweils für zwei Tage am letzten Wochenende im Monat. Er gilt als einer der größten Antikmärkte in Europa mit jeweils über 1000 Ausstellern. Neuwertige Ware ist nicht erlaubt.