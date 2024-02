Bürgel. Nachdem in den Jahren 2022 und 2023 der Südteil des Daches der St.-Johannis-Kirche in Bürgel saniert worden ist, sollen nun weitere Teile folgen.

Nachdem bereits in den beiden vergangenen Jahren in einem ersten Bauabschnitt Dach- und Dachtragwerk an der Südseite des Kirchenschiffes der Bürgeler St.-Johannis-Kirche saniert worden sind, ist in der jüngsten Sitzung des Bürgeler Stadtrates nun auch der Weg für die folgenden Bauabschnitte, zwei und drei, geebnet worden. So stimmten die anwesenden Ratsmitglieder dem Abschluss der Sanierungsvereinbarung mit der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Bürgel für die Stadtkirche für den zweiten und dritten Bauabschnitt zu.

„Bürgel ist im Städtebauförderprogramm“, erklärte zunächst Bauamtsleiter Uwe Geyer. Auf dieser Grundlage könnten für das Bauprojekt der Kirchgemeinde Mittel des Landes- und Bundes in Anspruch genommen werden.

Stadtkirche Bürgel: 520.100 Euro Gesamtkosten eingeplant

Die Gesamtkosten beliefen sich im ersten Bauabschnitt auf circa 326.000 Euro. Der Eigenanteil der Kirchgemeinde lag bei etwa 130.400 Euro. Insgesamt konnten 176.000 Euro durch den Zuwendungsbetrag von Bund und Land gedeckt werden. Auf 19.560 Euro belief sich zudem der Anteil der Stadt Bürgel.

Für den zweiten und dritten Bauabschnitt der Kirchdachsanierung sind Gesamtkosten in Höhe 520.100 Euro eingeplant worden. Der Anteil der Kirchgemeinde wird sich auf circa 208.000 Euro belaufen. Zuwendungen erhält die Kirchgemeinde im Rahmen der Städtebauförderung insgesamt in Höhe von 312.060 Euro, davon stammen circa 280.850 Euro von Bund und Land sowie 31.206 Euro vom Mitleistungsanteil der Stadt Bürgel.

Dieser Anteil der Stadt soll voraussichtlich aus der Investitionspauschale für das Jahr 2024 gedeckt werden. Da sich Bürgel noch in der vorläufigen Haushaltsführung befindet, müsse nun abgestimmt werden, ob die Mittel für die Maßnahme verwendet werden können.

Mit den Bauabschnitten zwei und drei beabsichtigt die Kirchgemeinde, die Sanierung von Dach- und Dachtragwerk am Kirchenschiff Ost sowie Nord fortzusetzen und somit die Dachsanierung der Kirche zu beenden.

Arbeiten am Dach der Kirche in Bürgel könnten im April beginnen

Im besten Fall könne bereits im April mit den Bauarbeiten am Dach der St.-Johannis-Kirche begonnen werden, weiß Anne Waschnewski, ehrenamtliche Baupflegerin im Kirchspiel Bürgel. Bereits dieses Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Während der Maßnahmen im Zuge des zweiten und dritten Bauabschnittes kann das Gotteshaus nicht genutzt werden. Nicht nur an der Fassade im Außenbereich, sondern auch im Inneren des Gebäudes müsse so aus Sicherheitsgründen ein Gerüst gesetzt werden. Für die Zeit der Bauarbeiten wird vorübergehend in die Klosterkirche sowie in das Melanchthonhaus in Thalbürgel ausgewichen.

Wie auch im ersten Bauabschnitt an der Südseite wird die Dachdeckung erneuert. Die Schiefer aus dritter Wahl, gedeckt zu DDR-Zeiten, seien mittlerweile verschlissen. Besonders durch den Wechsel von Frost und Tau seien über die Jahre Risse entstanden, erklärt Anne Waschnewski. Auch die lediglich verzinkten Nägel, die anstelle von Zinknägeln verwendet wurden, seien nach der langen Zeit verrostet und müssten ausgetauscht werden.

Für alle drei Bauabschnitte wird eine Gesamtsumme in Höhe von circa 846.000 Euro eingeplant.