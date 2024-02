Eisenberg. Saale-Holzland: Der Eigentümer der Gartenanlage hält seine Pächter in Atem, indem er sie in Ruhe lässt. Warum der Verein jetzt Bürgermeister Michael Kieslich um Hilfe bittet.

Gehen oder bleiben? – Diese Frage bleibt in der Kleingartenanlage „Am Kieshügel“ in Eisenberg nach wie vor unbeantwortet. Der Eigentümer, ein Stadtrat aus Eisenberg, lässt seine Pächter seit Jahren im Unklaren, was er mit der Anlage vorhat und ob die Gärten überhaupt Bestand haben. In der Vergangenheit gab es unschöne Begegnungen, beide Seiten schalteten Anwälte ein. Seit einiger Zeit hüllt sich der Verpächter in Schweigen.