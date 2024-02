Saale-Holzland. Nach fast 33 Jahren im Amt ist Joachim Voigt (66) nun nicht mehr Wehrleiter von Ottendorf. Welchen Grund das hat und wer sein Nachfolger ist

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit: Mit einem gemeinsamen Abendessen starteten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf am 23. Februar in ein längeres Freitagabendprogramm. Denn nur zum Essen waren sie nicht zusammengekommen. Es stand auch die alljährliche Jahreshauptversammlung auf dem Programm.

Wie bei derartigen Zusammenkünften üblich, trug der Ortsbrandmeister den Rechenschaftsbericht vor, der Jugendfeuerwehrwart tat es ihm für seinen Zuständigkeitsbereich gleich. Kreisbrandmeister Marcel Gießhöfer war zu Gast und fand lobende Worte für die kleine Wehr in den Tälerdörfern. Diese sei mit ihren Ortskenntnissen und einer personell vernünftigen Stärke elementar wichtig, um auch die Stützpunktfeuerwehr im Falle eines Einsatzes zu stärken.

Saale-Holzland: Ortsbrandmeister Voigt muss aktive Wehr aus Altersgründen verlassen

Auf der Versammlung standen dieses Mal auch außerplanmäßige Wahlen an. Denn Ortsbrandmeister Joachim Voigt muss die aktive Wehr in diesem Jahr aus Altersgründen verlassen. Bis zu seinem 67. Lebensjahr Ende August darf der 66-Jährige noch in der aktiven Wehr bleiben, danach muss er entweder ausscheiden oder kann auf eigenen Wunsch in die Alters- und Ehrenabteilung wechseln. Voigt, dem Ende des Jahres 1991 das Amt als Ortsbrandmeister übertragen wurde, entschied sich fürs Bleiben.

In geheimer Wahl ist schließlich über die Posten des neuen Ortsbrandmeisters/Wehrleiters, dessen Stellvertreter und des Jugendfeuerwehrwartes abgestimmt worden. Gewählt wurden zudem ein Kamerad aus der aktiven Einsatzabteilung und ein Kamerad aus der Alters- und Ehrenabteilung, die gemeinsam mit dem Wehrleiter, dessen Stellvertreter und dem Jugendfeuerwehrwart den Feuerwehrausschuss bilden.

Einstimmiges Wahlergebnis: Jens Ille ist neuer Ortsbrandmeister von Ottendorf

Das Wahlergebnis war jeweils einstimmig: Ottendorfs neuer Ortsbrandmeister heißt Jens Ille (46), sein Stellvertreter ist Torsten Pfeiffer. Marko Walther wurde als Jugendfeuerwehrwart in seinem Amt bestätigt. Nun war es die Aufgabe von Ottendorfs Bürgermeister Stefan Hücker, den neuen Ortsbrandmeister und seinen Stellvertreter zu ernennen.

Natürlich ging die Versammlung an diesem Abend nicht zu Ende, ohne dass dem scheidenden Wehrleiter gebührend Dank entgegengebracht wurde. Der neue Wehrleiter Jens Ille, der zirka zehn Jahre lang stellvertretender Ortsbrandmeister war, hielt die Dankesrede für Joachim Voigt.

Die Gemeinde hatte sich ebenfalls Gedanken gemacht und in der Gemeinderatssitzung am 22. Februar dieses Jahres einstimmig beschlossen, Joachim Voigt in „Anerkennung und Würdigung“ der Verdienste um die Gemeinde Ottendorf zum Ehrenfeuerwehrmann zu ernennen. Damit ist Joachim Voigt der erste Feuerwehrmann, dem diese Ehre in Ottendorf zuteilwird. Zusätzlich gab es für den 66-Jährigen eine individuell angefertigte Ehrentafel aus Holz.

Zur Jahreshauptversammlung sind Jörg Horn und Denny Hercher nach bestandenem Truppmannlehrgang zu Feuerwehrmännern befördert worden. Torsten Pfeiffer ist nach bestandenem Gruppenführer-Lehrgang zum Löschmeister befördert worden. Michael Plötner, Hendrik Büttner und Michael Hempel sind jeweils für 25 Jahre Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr mit der silbernen Ehrenmedaille am Bande geehrte worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Ottendorf hat aktuell 16 Kameraden in der Einsatzabteilung, 25 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie fünf in der Alters- und Ehrenabteilung.