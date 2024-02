Eisenberg. FDP-Fraktion wirft Linke/Grünen und SPD unverantwortliches Handeln vor

Im Streit um den Bau eines neuen Gebäudes für das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises in Eisenberg hat die FDP-Kreistagsfraktion den Fraktionen Linke/Grüne und der SPD ein unverantwortliches Wahlkampf-Drama in mehreren Akten vorgeworfen. Konkret wollen Linke/Grüne das Projekt per Dringlichkeitsantrag vorerst stoppen.

Wer einen Planungs- und Vergabeprozess, nach dem alle Beteiligten und auch die Kreistagsmitglieder sehr viel Zeit investiert haben, mit sachfremden Gründen – im wahren Sinne des Wortes – auf der Zielgeraden mit einer Vollbremsung zum Stoppen bringen will, offenbart seine fehlende politische Bereitschaft, Gestaltungsprozesse im Landkreis in Verantwortung konstruktiv zu begleiten und mit eigenen Akzenten zu verbessern, sagte FDP-Fraktionschef Patrick Frisch.

Saale-Holzland: FDP verteidigt Neubau

„Mit dem Verwaltungsneubau bekommt der Saale-Holzland-Kreis ein zentrales, modernes, bürgerfreundliches und energieeffizientes Landratsamt. Die zukünftige attraktive Arbeitsumgebung für die Beschäftigten, der barrierefreie Zugang für die Bürgerinnen und Bürger und die Möglichkeit, Verwaltungsprozesse effektiver und digitaler zu gestalten, waren für die FDP-Kreistagsfraktion wichtige Wegpunkte, das Investitionsvorhaben von Beginn an zu unterstützen und mit eigenen Blickwinkeln sich in den Prozess einzubringen. Vor allem werden mit der neuen Verwaltungsstruktur die rasanten Anstiege bei den Bewirtschaftungs- und Investitionskosten für die zahlreichen bestehenden Verwaltungs-Liegenschaften gestoppt und der Verwaltungshaushalt entlastet.“

Saale-Holzland: Unseriöse Linke-Manöver

Bereits in der Vergangenheit hätten die linken Parteien im Kreistag wiederkehrend und abwechselnd versucht, die politischen Grundsatzentscheidungen zum Verwaltungsneubau zu ändern oder den Planungs- und Vergabeprozess mit unseriösen Manövern auszubremsen – zuletzt im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt. Dies ist umso widersprüchlicher, da es die linken Fraktionen im Kreistag sind, welche die fehlende Barrierefreiheit und Klimaneutralität sowie die steigenden Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude im Landkreis regelmäßig beklagen.