Kahla. Der Förderverein Freibad Kahla sucht nach Unterstützern für das Kinderfest.

Drei Tage im Sommer können sich Freibad-Besucher in Kahla vormerken. Denn zu diesen Terminen wird ihnen freier Eintritt gewährt: Am Kindertag (1. Juni), am Gesundheitstag (6. Juli) sowie zum Spendenschwimmen am 18. August müssen keine Eintrittstickets gekauft werden.

Der Stadtrat von Kahla segnete einen entsprechenden Antrag am Donnerstagabend ab. „Wir möchten insbesondere den Eltern und Großeltern mit ihren Kindern und Enkelkindern der Stadt Kahla die Gelegenheit geben, sich von der Attraktivität unseres Freibades selbst zu überzeugen“, heißt es darin.

Zuvor waren sogar vier Termine anvisiert worden. Doch wie Ulf Ryschka (SPD), gleichzeitig Vorsitzender des Fördervereins Freibad Kahla sagte, verzichte die Ehrenamtlichen auf ein extra Neptunfest und wollen dafür ein Kinderfest zum 1. Juni auf die Beine stellen. „Andere Vereine können uns gerne unterstützen.“