Bad Klosterlausnitz. Bad Klosterlausnitz: Seit Monaten setzen die Damen von „Frau Creativ“ im Heimatmuseum zündende Ideen um. Was sie dieses Jahr auf den Ostermarkt bringen.

Ostern ist für Frau Creativ, eine Abteilung des Heimatvereins von Bad Klosterlausnitz, eine Rechenaufgabe. Sieben Stunden Zweige schneiden, fünf Stunden fürs Binden, mehr als eine Stunde, bis die Osterkrone endlich auf dem Brunnen neben dem Heimatmuseum sitzt. Hinzu kommen Monate emsiger Arbeit für die Osterausstellung. „Man muss auch die geistige Arbeit mitrechnen, die sich gar nicht in Zahlen ausdrücken lässt“, beschließt Creativ-Mitglied Martina Hanke die Aufzählung. Mit einem Satz: Sekt und Erdbeersahnetorte hatten sich die Frauen am Samstagnachmittag im Heimatmuseum redlich verdient.

Eines der Exponate der neuen Osterausstellung von Frau Creativ. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Die Erzeugnisse für den traditionellen Ostermarkt seien im Lauf der Jahre immer mehr – dieses Jahr sind es etwa 1000 – und anspruchsvoller geworden, nähmen deshalb auch mehr Zeit in Anspruch, erzählt Petra Gerhardt, Leiterin des Heimatmuseums im Kurort. Dabei klingt alles so einfach. Ein paar Lagen Toiletten- oder Küchenpapier, Farbe drauf, Motiv malen, fertig. Doch damit sei es längst nicht getan. „Zunächst muss man eine Technik ersinnen, damit das Ei mit all seinen Zutaten nicht umfällt“, klärt Gerhardt auf.

Die Kollektion des Jahres 2024 ist gelungen, letzte Stücke seien noch in Arbeit. Neben lufttrocknender Knete haben die Frauen diesmal unter anderem Mould-Formen aus der Fondantfertigung als 3D-Applikationen verwendet. Es gibt Tabletts mit lustigen Hasenmotiven, beleuchtete Eier und vieles mehr. Gelingt jedes Stück auf Anhieb? „Manches lernt während der Bastelphase fliegen“, gesteht Gerhardt.

Frische Blumen wären perfekte Ergänzung

Zum Ostermarkt im Holzlandsaal wird Frau Creativ nicht allein sein. „Befreundete Bastler präsentieren verschiedene Techniken, es gibt Holz, Schmuck und mehr“, macht Martina Hanke neugierig. Porzellanmaler Günter Ladek wird live Ostereier verzieren. Ansonsten stünden Wolle, Stoff, Kerzen und Geknüpftes wieder hoch im Kurs. Was den Frauen zum Glück noch fehlt? „Jemand mit frischen Blumen“, antwortet die Museumsleiterin. „Mit einem Floristen an der Seite wäre alles perfekt.“

Termine: 8. März, ab 13.30 Uhr schmücken des Ostereierbaumes im Kurpark mit der Grundschule. 16. und 17. März (13 bis 18 beziehungsweise 13 bis 17 Uhr) Kreativ- und Ostermarkt, Holzlandsaal, Bad Klosterlausnitz (Eintritt frei)