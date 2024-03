Eisenberg. Über ein Treffen des Eisenberger Jugendparlaments und Pläne, die die Mitglieder in diesem Sommer umsetzen möchten.

Ein Teller mit Keksen steht in der Mitte des mächtigen Holztisches im historischen Ratssaal im Rathaus in Eisenberg. Sechs Jugendliche besprechen die neue Geschäftsordnung, dann geht es um Dinge, die in der Stadt anstehen, so etwa die bevorstehende Roßplatz-Sanierung oder die nahende Jobbörse. Eine feste Tagesordnung gibt es für die Sitzung des Eisenberger Jugendparlaments genauso wenig, wie eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Alle sind gleichgestellt. Seit März 2022 engagieren sich die jungen Menschen im Eisenberger Jugendparlament ehrenamtlich. Wir haben gefragt, warum sie sich lieber Parlament, statt Beirat nennen, welche Motivation hinter ihrem Ehrenamt steckt, warum Kekse nicht fehlen dürfen und welches erste größere Projekt in diesem Sommer umgesetzt wird.

Wie die Jugendlichen dazu gekommen seien, sich im Parlament zu engagieren? Zunächst sei Stadtmanager Max Nottrodt, der für die Betreuung der Beiräte verantwortlich ist, in die Schule gekommen, um die Arbeit in einem Jugendbeirat vorzustellen, erinnern sich die Ehrenamtlichen. „Dann sind wir vorbeigekommen und haben uns das angeschaut“, sagt Marius Strandt. Die Arbeit im Jugendparlament bedeute, wahrgenommen zu werden, sagt er. Verschiedene Institutionen hätten sich so bereits an die Jugendlichen gewandt, der Seniorenbeirat habe Interesse gezeigt und verschiedene Aktionen konnten aktiv unterstützt werden. So waren einige Mitglieder zum Beispiel bei einer Aufräumaktion in der Kreisstadt dabei. Auch zum Stadtfest, etwa beim Anbringen der vielen bunten Schirme über dem Steinweg, hätten die jungen Leute tatkräftig unterstützt, weiß Max Nottrodt.

Nächstes Ziel der Jugendlichen aus Eisenberg: Mitglied im Dachverband der Kinder- und Jugendgremien werden

Ein erstes größeres Anliegen der Jugendlichen soll nun in diesem Sommer umgesetzt werden. Am Bolzplatz am Massenteich sollen Sitzmöglichkeiten aufgestellt werden, zudem soll der dortige Fußballplatz, wo nötig, begradigt werden. Für dieses Vorhaben hatten die Mitglieder des Jugendparlaments beim Stadtrat einen Antrag eingereicht und finanzielle Unterstützung in Höhe von 2500 Euro aus der Infrastrukturpauschale bekommen. Sind die Pläne erfolgreich umgesetzt, wolle man Eröffnung feiern. Bauhof und Seniorenbeirat seien ebenfalls vor Ort beteiligt. Zu den nächsten Zielen der Jugendlichen zählt nun, Mitglied im Dachverband der Kinder- und Jugendgremien (DKJG) zu werden.

Auch über Verstärkung freuen sich die Mitglieder des Jugendparlaments. Wer sich beteiligen möchte, sollte wohnhaft in Eisenberg sein oder in der Kreisstadt zur Schule gehen sowie im Alter zwischen zwölf und einundzwanzig Jahren sein. Einmal im Monat tagt das Jugendparlament in der Regel. Nicht fehlen dürfen dabei übrigens Kekse. So gebe es immer einen festen Keks-Beauftragten, der die Verpflegung zur Sitzung mitbringt, verraten die ehrenamtlichen Jugendlichen aus Eisenberg lachend.

Eisenbergs Stadtmanager: „Ich bin mit der Runde, die wir haben, sehr glücklich“

Und warum sich die engagierte Jugend nun lieber Parlament statt Beirat nenne? Das Wort Beirat impliziere nach ihrem Empfinden weniger, ganz für sich allein zu stehen, lautet die Erklärung. Auch einige Definitionen zu verschiedenen Begriffen hätten sich die Jugendlichen zunächst angeschaut. „Parlament gefällt uns immer noch am besten“, sagen sie. „Ich bin mit der Runde, die wir haben, sehr glücklich“, sagt Stadtmanager Max Nottrodt.

Wer Interesse an der Arbeit des Eisenberger Jugendparlaments hat, kann über die Stadt Eisenberg oder per E-Mail unter jugendparlament.eisenberg@gmail.com Kontakt aufnehmen.