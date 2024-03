Hermsdorf. Popmusik statt Mathe. Um den Kindern mehr Freude an der Bewegung zu verschaffen, hat sich Michael Hirschel Choreografien ausgedacht.

Während das Wetter am Dienstag grau und trist ist, tobt in der Sporthalle der Friedensschule Hermsdorf eine große Party. Die Grundschule startete das Tanzprojekt „Tanzrausch“ mit Michael Hirschel. Alle Jahrgänge tauschten an diesem Tag die Schulbank mit einem Tanzprogramm.

Michael Hirschel ist schon seit 2007 auf Mission, um Grundschüler für mehr Aktivität zu begeistern. Dabei lernen die Kinder Schritt für Schritt ganze Choreografien. Zwischendurch wird gealbert und werden Witze gemacht. Die Stimmung ist locker und die Kinder sind begeistert. „Noten fürs Tanzen gibt‘s nicht. Ich möchte Spaß an der Bewegung vermitteln und das Wir-Gefühl der Kinder stärken“, sagt Hirschel, der auch eine Ausbildung zum Tanzlehrer absolviert hat.

Hermsdorfer Grundschüler tanzen zu Lady Gaga

Die Choreografien werden jeweils gemeinsam mit den ersten und zweiten, sowie mit den dritten und vierten Jahrgängen eingeübt. Durch die Lautsprecher tönt vor allem moderne Musik – Charts und Popmusik, welche die Kinder kennen und manchmal auch mitsingen können.

„Hier gibt‘s keine Kinderlieder“, heißt es. Das kommt bei allen gut an und die Kinder tanzen mit. Hirschel berichtet, dass die Aktivität der Kinder insgesamt über die Jahre nachgelassen habe. Dabei ginge es nicht nur um Spaß an der Bewegung, sondern auch um Kondition. Auch gäbe es Unterschiede zu Stadt und Land.

Kinder auf dem Land sind aktiver

„Kinder auf dem Land sind meist noch etwas aktiver. In den Städten kommt es ganz auf die Gegend an, ob es genug Angebote für Kinder gibt. Für viele ist leider die Playstation immer wichtiger“, sagt der Tanzlehrer. Beim Tanzen ginge es nicht nur um Bewegung – Rhythmusgefühl und Feinmotorik gehörten ebenso dazu.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Neben den Choreografien im Stehen wurde auch ein Tanz im Sitzen einstudiert. Tanzbewegungen und Schritte werden in Englisch aufgesagt. Die einfachen Vokabeln kennen die meisten Kinder schon. Zum Abschluss führen die Kinder ihre gelernte Choreografie vor den anderen vor. „Eine gute Abwechslung zur normalen Schule“, finden die Kinder.