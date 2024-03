Saale-Holzland. Kinder sollen immer unsportlicher werden. Larissa König über Smartphone und Playstation im Kinderzimmer.

Die Grundschüler der Hermsdorfer Friedensschule haben bei ihrem Tanzprojekt richtig Gas gegeben. Sport und Bewegung scheint den Kindern heute also genauso viel Spaß zu machen, wie den Generationen zuvor auch. Dennoch beklagen immer mehr, dass die Kinder weniger aktiv sind und lange vor den Bildschirmen verbringen. Dabei ist die Schuld nicht bei den Kindern zu suchen, die etwa unmotiviert und desinteressiert seien. Mobile Games und Social Media sind darauf ausgelegt, immer wieder kurze Glücksgefühle zu erzeugen, um die Menschen letztlich möglichst lange auf den Plattformen zu halten. So lässt sich mit Werbung, die auf solchen Plattformen ausgespielt wird, Geld verdienen.

Erwachsene und Kinder sind beide empfänglich dafür. Es liegt also auch an den Eltern, einen gesunden und maßvollen Umgang mit Smartphones und auch anderen Unterhaltungsmedien nicht nur beizubringen, sondern auch selbst vorzuleben. Ein völliges Verbot von elektronischen Medien wäre in der heutigen Zeit fehl am Platz. Bewegung und Medien lassen sich zudem auch gut verbinden.

