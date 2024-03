Kahla. Meldungen für Kahla: Aufregung im Kindergarten und Obstbaumschnitt-Kurs im Saale-Holzland

Störung bei Telekom

Das Rathaus in Kahla war am Mittwochmorgen zwischenzeitlich telefonisch nicht erreichbar. Der Internet-Anschluss der Telekom sei gestört, teilte die Stadt mit. Dadurch konnten keine Anrufe angenommen oder getätigt werden. Wie Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) bestätigte, betraf die Störung große Teile der Stadt.

Ernstfall im Kindergarten geprobt

Einen aufregenden Tag hatten die Kleinen im integrativen Awo-Kindergarten „Tranquilla Trampeltreu“ in Kahla. Am Dienstag rückte die Freiwillige Feuerwehr zu ihnen aus. Glücklicherweise nur zu einer geplanten Brandschutzübung, wie mitgeteilt wird. Diese habe eine „wichtige Lektion in puncto Sicherheit für die kleinen Bewohner und ihre Betreuer vermittelt“, teilt Leiterin Franziska Neubauer mit.

Die Firma Schmeissner aus Jena löste den Brandmeldealarm aus und habe damit den Startschuss für die „schnelle und geordnete Evakuierung aller Kinder, anwesenden Eltern und Erzieher“ gegeben. Die Freiwillige Feuerwehr habe effizient und ruhig agiert und kam mit ihrer Drehleiter vor Ort. Für die Notfall-Übung habe Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) die Mitarbeiter im Bauhof, die auch in der Wehr engagiert sind, freigestellt. Die Kindergarten-Leiterin dankte, es zeige „die Wichtigkeit des Brandschutzes in unserer Stadt Kahla“.

Obstbäume verschneiden

Die Obstweinkellerei Röttelmisch im Reinstädter Grund bei Kahla bietet dieses Jahr wieder Obstbaumschnittkurse an. Für die Kurse gibt es eine Teilnehmerbegrenzung von 20 Personen (Teilnahme in der Reihenfolge der Anmeldung). Die Kurse dauern etwa zweieinhalb Stunden. Interessenten sollen vorhandenes Werkzeug, Handschuhe, gegebenenfalls Mütze und Sonnenbrille mitbringen. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 20 Euro pro Person. Bei schlechtem Wetter müssten die Kurse kurzfristig abgesagt werden. Anmeldungen bei Alexander Pilling, Tel.: 036422-22498 / 0173-8538079, E-Mail: alexander.pilling@t-online.de

Altbaumschnitt-Kurs: Sonnabend, 9. März, 10 Uhr, Streuobstwiese links vorm Kuhstall in Röttelmisch

Entwicklungsschnitt-Kurs: Sonnabend, 16. März, 10 Uhr, Streuobstwiese in Bibra links vom Dorf in Richtung Gumperda, oberhalb vom Reinstädter Bach, vorm Wald