Saale-Holzland. Auf nach England, in den Ausschuss oder zum Stadtrat. Und: Die Gesamtzahl der in Schkölen installierten Solaranlagen beträgt aktuell 94 – das entspricht etwa einer Fläche von 27 Fußballfeldern.

Haupt- und Finanzausschuss tagt am 11. März in Crossen

Zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses lädt Crossens Bürgermeister Herbert Zimmermann ein am Montag, 11. März, 19 Uhr in das Klubhaus in Crossen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Berufung des Gemeindewahlleiters und des Stellvertreters für die Europawahl 2024. Das Schloss Crossen und der Kiesabbau werden ebenfalls Themen im öffentlichen Teil der Sitzung sein.

Saale-Holzland: Eisenberger Stadtbibliothek bleibt am 12. März geschlossen

Die Stadtbibliothek Eisenberg im Steinweg 36 bleibt am Dienstag, 12. März, aufgrund der Umstellung der Bibliothekssoftware geschlossen. Darüber informiert die Stadtverwaltung Eisenberg.

Saale-Holzland: Stadtratssitzung in Hermsdorf am 11. März

Zur Stadtratssitzung in Hermsdorf wird eingeladen am Montag, 11. März, 18 Uhr in den Rathaussaal in der Eisenberger Straße 56 in Hermsdorf. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Jahresrechnung 2023, die Beschlusslage über das Offenlegen des Lärmaktionsplans sowie die Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe der Bauleistung „Grundhafter Ausbau Oststraße im ersten Bauabschnitt“. Thema ist auch ein städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan für das Wohngebiet „Bergstraße“ in Hermsdorf zwischen der Stadt Hermsdorf und der Hermsdorfer Holzwerke FuT Fenster und Türen GmbH.

Schkölen im Selfmade Energy SolarAtlas: Vier neu installierte Photovoltaikanlagen im vierten Quartal 2023

Im vierten Quartal 2023 wurden in Schkölen insgesamt vier Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 4,4 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im dritten Quartal 2023. Damit liegt das Wachstum in Schkölen unter dem bundesweiten Durchschnitt von 7,0 Prozent. Die Gesamtzahl der in Schkölen installierten Solaranlagen beträgt aktuell 94 Anlagen – das entspricht ungefähr einer Fläche von 27 Fußballfeldern.

Die installierte Leistung in Schkölen liegt damit bei insgesamt 43 Megawatt. Gemessen an der Anzahl der Photovoltaik-Anlagen pro 1000 Einwohner schafft Schkölen es im Ranking der Städte auf Platz 1163 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 181. Das geht aus den offiziellen Photovoltaik-Ausbauzahlen der Bundesnetzagentur für das vierte Quartal 2023 hervor, die das Vergleichsportal für Solaranlagen Selfmade Energy jetzt erneut für 2050 Städte ausgewertet hat.

Gemälde-Ausstellung von fünf Hobby-Malern aus Hainspitz in der Serbaer Kirche

In Serba ist eine Gruppen-Ausstellung von Gemälden in der Dorfkirche geplant. Mit einer Vernissage soll die Ausstellung am 20. April um 16 Uhr in der Kirche in Serba eröffnet werden. Der Hainspitzer Chor wird zu diesem Anlass auftreten und die Organisatoren laden alle Kunstinteressierten zudem zu selbstgebackenem Kuchen und einem Glas Wein ein.

Die Aussteller sind fünf Hobby-Maler aus Hainspitz: Günther Häfner, Christa Blachnik, Hans-Jürgen Hartmann, Ute Tobisch und Juliane Rödiger. Im Sommer vergangenen Jahres gab es bereits eine gemeinsame Ausstellung in der Dorfkirche in Hainspitz. Das Interesse war groß und die Ausstellung dementsprechend gut besucht. Auch Serbaer Bürger haben sich die Werke der fünf Hainspitzer Maler angeschaut. „Die Ausstellung hat ihnen so gut gefallen, dass der Wunsch entstand, dieses Event auch in der Kirche Serba durchzuführen“, sagt Ute Tobisch.

Die Gemälde-Ausstellung ist vom 21. April bis zum 12. Mai an jedem Wochenende sowie an den Feiertagen 1. und 9. Mai in der Zeit von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland: Es gibt noch freie Plätze im „Internationalen Klassenzimmer“ in England

Der Internationale Austauschdienst veranstaltet in den Sommerferien „Das internationale Klassenzimmer“ in England. Es gibt noch einige freie Plätze für Schüler aus dem Saale-Holzland-Kreis, um die sich auch Stadtrodaer Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 18 Jahren bewerben können.

Die Teilnehmer werden bei englischen Gastfamilien in Thanet wohnen: Zwei Wochen wie ein eigenes Kind der Familie, sodass man den englischen Alltag so richtig kennenlernen kann. An den Vormittagen findet ein Englischunterricht in der örtlichen Ferienschule statt: Im Internationalen Klassenzimmer, gemeinsam mit Jungen und Mädchen aus anderen Ländern, soll auch die Angst vor dem Gebrauch der Sprache genommen werden. Nach dem Lernen gibt es Spaß: Auf dem Programm stehen Sport, Badenachmittage am Strand und Ausflüge. Außerdem gibt es Exkursionen, natürlich auch nach London.

Die Info-Unterlagen erhalten Interessenten unverbindlich zugesandt: Eine E-Mail an klassenzimmer@austauschdienst.de schreiben und die Adresse sowie das Alter und die Klassenstufe angeben.