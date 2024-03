Saale-Holzland. Eine Spaziergängerin hat zwischen Großhelmdorf und Nautschütz einen grausigen Fund gemacht. Auf ihrem Weg lagen mehrere tote Haustiere.

Eine aufmerksame Spaziergängerin, die in der Gegend regelmäßig mit ihrem Hund unterwegs ist, berichtete, dass an einer Stelle mitten auf dem Land zwischen Großhelmsdorf und Nautschütz in der Nähe der Solaranlagen immer wieder tote Tiere abgelegt werden.

Dabei handelt es sich unter anderem um Hauskaninchen, Hausenten, Goldfische und auch weitere Tiere oder Knochen sowie Fellreste. Die Tiere lägen eng beieinander, sodass man davon ausgehen kann, dass sie nicht durch Zufall dort hingeraten sind, sondern mutwillig von einer Person dort abgeladen wurden.

Veterinäramt Saale-Holzland: Täter sind schwer zu finden

Das zuständige Veterinäramt wurde informiert. Das Veterinäramt sagt, dass das Abladen von toten Tieren in der Natur einen Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt und an die zuständige Ordnungsbehörde, in dem Fall die VG Heideland-Elstertal-Schkölen, weitergeleitet werde.

Das Veterinäramt sagt auch, dass in solchen Fällen der oder die Täter erfahrungsgemäß nur sehr schwer zu ermitteln seien. Ob die Tiere durch Gewalt durch Menschen zu Tode gekommen sind, ist auch noch nicht geklärt. Auch habe sich die Tierrechtsorganisation Peta eingeschaltet.

Peta lobt Belohnung für Hinweise aus

Die Tierschützer haben um die Beweissicherung und pathologische Untersuchung der Tierleichen gebeten. Zudem hat die Organisation wegen Verdachts auf Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz am 6. März Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Staatsanwaltschaft Gera erstattet. Zudem bietet Peta 1000 Euro Belohnung für Hinweise zu dem Tod und die illegale Beseitigung der Tiere.