Saale-Holzland. Der Tag der offenen Töpferei offenbart erneut den schwierigen Stand des Töpfer-Handwerkes. Wie einige Töpfer aus Bürgel ihre aktuelle Situation bewerten.

Deutschlands größtes Keramik-Ereignis – der 19. Tag der offenen Töpferei – lockte am Wochenende auch wieder zahlreiche Besucher in die Töpferstadt Bürgel. Noch bevor die Töpfereien am Sonnabend, 10 Uhr, ihre Läden und Werkstätten öffneten, waren bei schönem Wetter viele Leute unterwegs – und Parkplätze kaum noch zu finden.

Trotz der Freude über das Interesse der Besucher, konnten die Töpfer ihre großen Sorgen um das Handwerk, um ihre Werkstätten, Betriebe, Mitarbeiter und Arbeitsplätze nicht verhehlen. „Es ist nicht so einfach“, sagte Falk Wächter, Geschäftsführer der Töpferei Echtbürgel GmbH. „Ein bisschen ketzerisch gesagt, können wir nicht mit dem Traktor durch die Gegend fahren. Wir haben null Lobby und sind eher leise.“ Töpferwaren seien auch eher „Beiwerk“ und nicht lebensnotwendig. „Ich möchte aber nicht pauschalisieren. Es gibt auch viele Kunden, die unser Handwerk und unsere Arbeit anerkennen.“

Saale-Holzland: Kaum noch Nachwuchs im Töpfer-Handwerk

In der Werkstatt der Töpferei Echtbürgel saß Kerstin Michalik aus Klengel an der Töpferscheibe. Seit 21 Jahren ist sie im Betrieb, seit 44 Jahren ist sie Töpferin. „Ich wollte immer Töpferin werden und mache meine Arbeit noch genauso gern wie früher“, sagte sie, die Besuchern gerade vorführte, wie aus Ton eine Teekanne mit Deckel und eine Gugelhupf-Backform entstehen. Mit 63 Jahren will sie in Rente gehen. „Das ist in drei Jahren. Ich hoffe, dass der Betrieb noch durchhält.“

In der Töpferei Echtbürgel saß Kerstin Michalik an der Töpferscheibe. Hier entsteht gerade eine Gugelhupf-Backform. © OTZ | Ute Flamich

Gleich nebenan, in der Töpferei von Antje Frömel-Kaiser, schauten sich ebenfalls viele Besucher um. Vor allem Österliches und kleine Anhänger und Blüten seien bisher gefragt gewesen, sagte die Töpferin. Sie erzählte, dass außerhalb von größeren Veranstaltungen wie dem Tag der offenen Töpferei fast niemand mehr an einem ganz normalen Wochentag bei ihr vorbeischaue. „Ich mache die Töpferei noch, solange ich lebe, aber es kommt nichts mehr nach.“ Auszubildende gebe es nicht mehr und sollte doch der seltene Fall eintreten, dass ein junger Mensch das Töpferhandwerk erlernen möchte, könne sie keine Zusage geben. „Eine Lehrausbildung kann sich ja kein Töpfer mehr leisten. Vor Jahren gab es noch Förderungen, aber heute gibt es nichts mehr.“

Bei Töpferin Birgit Greiner war der Laden am Sonnabend auch um die Mittagszeit gut gefüllt – mit Besuchern und Töpferwaren gleichermaßen. Die Familie war mit vor Ort und unterstütze an diesem Wochenende. Schmalzbrote, Kuchen und Getränke standen für die Gäste bereit. „Bisher ist es gut gelaufen, es waren schon ganz viele Leute da“, sagte sie. Seit 1987 ist Birgit Greiner selbstständig. „Erst in Eisenberg, dann sind wir nach Bürgel gezogen.“ In all diesen Jahrzehnten habe sie auch immer eine Malerin beschäftigt. Zum Jahresende 2023 aber musste sie ihre Malerin entlassen. „Ich konnte sie nicht mehr bezahlen.“ Ohne Malerin müsse sie nun ihr Sortiment ändern. Wie das bei den Kunden ankommt, könne sie bisher nicht sagen. Sie selbst tüftele noch an der finalen Version, wie ihre Keramikwaren künftig aussehen sollen.

In spätestens zehn Jahren gibt es keine vollen Töpfermärkte mehr. Birgit Greiner - Töpferin aus Bürgel

Die zwölfjährige Emilia und ihr Bruder Joshua (5) aus Jena waren zum Tag der offenen Töpferei selbst mit Ton kreativ. Emilia probierte sich an einer kleinen Waldlandschaft, ihr Bruder hatte einen Osteranhänger angefertigt. © OTZ | Ute Flamich

Birgit Greiner ist 67, könnte in Rente gehen, doch sie brauche das Geld, das sie mit dem Verkauf ihrer Töpferwaren erzielt. Zudem mache sie ihren Beruf sehr gern und würde sich auch wünschen, diesen „noch eine Weile“ ausüben zu können. Auf 17 Märkten in Ostdeutschland sei sie von April bis Oktober anzutreffen. „Auf den Weihnachtsmarkt gehe ich auch.“

Auch sie betonte, dass es kaum noch Nachwuchs im Handwerk gebe und dieses von der älteren Generation am Leben gehalten werde. „Letzte Woche war Innungssitzung. 80 Prozent sind älter als 50, es sind aber auch welche dabei, die über 80 sind.“ Birgit Greiner ist sich sicher: „In spätestens zehn Jahren gibt es keine vollen Töpfermärkte mehr.“

Termin: Am 15. und 16. Juni wird zum traditionellen Bürgeler Töpfermarkt eingeladen. Dann sind zusätzlich zu den Verkaufsständen auch wieder die Keramikwerkstätten geöffnet und das Keramik-Museum kann bei freiem Eintritt besucht werden. Weitere Informationen: buergeler-toepfermarkt.de