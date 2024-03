Saale-Holzland. Wer alles eingeladen war und welche Äußerung des Landrates die Gäste kurz aufhorchen ließ. Einen Überraschungsgast gab es außerdem.

Mit etwa 200 Gästen, Tanz, Musik, Komik, Ehrungen, Geschenken und gutem Essen sind am Sonnabend die Jubiläen „30 Jahre Einheitsgemeinde Stadt Bürgel“ und „150 Jahre Feuerwehr“ im Schützenhaus der Töpferstadt gefeiert worden. „Das Schützenhaus ist übrigens auch vor 150 Jahren wiedereröffnet worden“, sagte der gastgebende Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU).

Vertreter aus Gesellschaft und Politik, Vereinsmitglieder, Gewerbetreibende, Führungspersönlichkeiten und Mitarbeiter aus Unternehmen, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie alle weiteren Gäste hatte der Bürgermeister zuvor persönlich mit Händeschütteln und freundlichem Lächeln begrüßt. Unter den Anwesenden waren auch Landrat Andreas Heller (CDU), Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP), der Thüringer CDU-Landtagsfraktionschef Mario Voigt, Landtagsabgeordneter Markus Gleichmann (Die Linke), Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich und sein Amtskollege aus Hermsdorf, Benny Hofmann (parteilos).

Saale-Holzland: Funkengarde des Bürgeler Faschings Club eröffnete Festveranstaltung

Mit der Zeit wurde es im Schützenhaus immer voller und lauter, bis 11.10 Uhr die Gespräche so langsam verstummten. Die Funkengarde des Bürgeler Faschings Club hatte sich in Schale geworfen und eröffnete die Festveranstaltung mit einem Tanz zur Musik eines Dirty-Dancing-Medleys. Das gutgelaunte Publikum spendete kräftig Applaus, einige Gäste wünschten sich lautstark eine Zugabe. Die gab es nicht, dafür die Festrede von Johann Waschnewski.

Er erinnerte an die Herausforderungen, die 1994 mit der Gründung der Einheitsgemeinde einhergingen. Dazugekommen seien in den vergangenen Jahren beispielsweise Problematiken wie die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Flüchtlingskrise und die Energiekrise. „Ich denke, wir wünschen uns alle ein gesundes und friedliches Zusammenleben, dass vom Krisen- wieder in den Normalmodus kommt. Frieden ist die Grundlage für Wohlstand“, sagte er.

Bürgel ist eine finanzschwache Kommune. Johann Waschnewski - Bürgermeister von Bürgel

Bürgel sei eine finanzschwache Kommune. „Mit einer Steuerkraftmesszahl von 622 Euro je Einwohner, befinden wir uns im unteren Drittel Thüringens.“ Bürgel habe viele Berufspendler und kleinere Betriebe. Dadurch sei die Stadt zwar demografisch und wirtschaftlich stabil, größere Sprünge aber könnten nicht gemacht werden. Die Inflation führe dazu, dass bei vielen Kommunen die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben auseinandergehen. „Die Unterstützung des Freistaates Thüringen lässt zu wünschen übrig. Das muss sich ändern“, betonte er.

Etwa 200 Gäste nahmen an der Festveranstaltung im Schützenhaus in Bürgel teil. © OTZ | Ute Flamich

Mit viel Mühe konnten in den vergangenen fünf Jahren – trotz Haushaltssicherung – zahlreiche Vorhaben in Bürgel umgesetzt werden. So konnte dem Bürgermeister zufolge beispielsweise der Kindergarten erweitert und die Brücke in Silbertal gebaut werden. Feuerwehrtechnik und Ausrüstung konnte beschafft und weitere Löschwasserreserven konnten angelegt werden. Ein Töpferrundweg wurde ausgewiesen und ein Audioguide dazu erstellt. „Wir sind beim Breitbandausbau und der Digitalisierung vorangekommen, nächstes Jahr soll ein Glasfasernetz gebaut werden.“ In den Satteln ist ein Seniorenwohnpark entstanden, durch den Bau einer neuen Hausarztpraxis sind Räumlichkeiten frei geworden, „in denen sich hoffentlich eine Zahnärztin niederlässt“, sagte Waschnewski. Sein Fazit: Bürgel habe eine gute Infrastruktur, auch wenn noch vieles verbessert werden könnte.

Landrat Andreas Heller: Bürgel muss den Status des Grundzentrums weiter erhalten

Mit Blick auf das Jubiläum „150 Jahre Feuerwehr“ informierte der Bürgermeister über wesentliche Stationen aus der Feuerwehrgeschichte bis in die heutige Zeit. Er verdeutlichte die Bedeutung der Feuerwehr und des Feuerwehrvereins, sprach seinen Dank aus und bat um einen großen Applaus für die ehemaligen und aktiven Kameraden, die Kameraden der Jugendfeuerwehr sowie die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung, die sich „alle freiwillig in unseren Dienst gestellt haben und weiter stellen werden, damit wir gut behütet sind.“ Die Gäste unterstrichen Waschnewskis Worte mit kräftigem Beifall.

Auch Landrat Andreas Heller (CDU) kam zur Festveranstaltung zu Wort. Er freue sich, als Landrat, aber auch als Nachbar (der aus Serba kommt), in Bürgel sein zu dürfen. „Wir schauen von Serba immer auf Bürgel herab“, sagte er, hatte es kaum ausgesprochen und schon war ein lautes Murmeln im Schützenhaus zu vernehmen. Schnell hatten sich die Gäste aber wieder gefasst und lauschten den Worten Hellers. Er betonte, dass es für Bürgel ganz wichtig sei, den Status des Grundzentrums weiter zu erhalten. Dafür habe auch der Landkreis sehr viel getan. Heller verwies auf die Schule, in dessen Alt- und Neubau zehn Millionen Euro geflossen sind. Auch in die Stützpunkfeuerwehr habe der Landkreis entsprechend investiert.

Der Landrat lobte, dass Bürgel ein „vernünftiges Zusammenwirken“ mit anderen Gemeinden pflege und zählte auf, was die Stadt an infrastrukturellen Aspekten zu bieten habe: Neben Ärzten, Apotheke, einer „hervorragenden“ Seniorenbetreuung, neben Mittelstand und Handwerk seien das auch das Töpfermuseum und das Töpferhandwerk sowie die Klosterkirche Thalbürgel. Der Fasching in Bürgel sei ein Highlight und er freue sich, dass in Thalbürgel, aber natürlich auch auf dem Schwemmberg in Serba, Fußball gespielt werde.

Das Rahmenprogramm der Festveranstaltung wurde mitgestaltet von der 17-jährigen Sophie-Elena Block aus Hermsdorf an der Querflöte und Klavierlehrerin Olha Tomyna am Klavier. Der Humor zog mit dem als Überraschungsgast angekündigten Wolfgang Plötner ins Schützenhaus ein, der als Feuerwehrmann aus Gerega in Holzländer Mundart einiges Kurioses aus seinem Feuerwehralltag zu erzählen wusste. Gemeinsam mit der Keramikkönigin Nadine Ullrich präsentierte Johann Waschnewski einen Teller in Blau-Weiß anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Einheitsgemeinde. Mitarbeiter des Aspida-Lebenszentrums Thalbürgel sorgten am Sonnabend für das leibliche Wohl der Gäste.

