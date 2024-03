Hermsdorf. Saale-Holzland: Technische Keramik aus Hermsdorf war und ist weltweit ein Begriff. Wie ein mit Zeitzeugen gesegneter Verein dafür sorgen will, dass wertvolles Wissen erhalten bleibt.

Geht es um Technik, laufen viele Männer zu Hochform auf. Die Älteren vielleicht ein wenig mehr als die Jüngeren, weil Technik vor 40 und mehr Jahren noch nicht in dem Maße automatisiert war, wie es heute der Fall ist. Im Verein für Regional- und Technikgeschichte Hermsdorf (VRTG) trifft man auf ein Konzentrat an technischem Wissen und Begeisterung an technischen Abläufen im Zusammenhang mit der Keramikherstellung in Hermsdorf. „Leider gibt es in unseren Reihen keine Frauen“, bedauert Vereinsvorsitzender Volker Herrmann, fügt aber sogleich erfreut hinzu: „Eine Frau haben wir fast soweit, dass sie sich uns anschließt.“

22 Mitglieder schlossen sich im VRTG zusammen. Darunter einige Altsemester, aber auch jüngere Vertreter von Unternehmen, die heute in Hermsdorf angesiedelt sind. Seit 2010 hat die Technische Sammlung ihren Sitz am Seiteneingang des Rathauses in der Eisenberger Straße 56, in der ehemaligen Discothek „Big Easy“. Vereinsziel sei, die technische Kompetenz des Industriestandortes mit über 100 Jahren Erfahrung zum Schwerpunkt der Technischen Keramik, aber auch der Bereiche Ferrite, Sintermetalle oder Mikroelektronik geschichtlich aufzuarbeiten, zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Volker Herrmann hat die rapide Auflösung der keramischen Großbetriebe in der Region miterlebt. „7000 Beschäftigte gab es hier im Herbst 1989“, erinnert er sich. „Zu Beginn wurden Mitarbeiter in Größenordnungen entlassen, später ganze Betriebsteile geschlossen“, ergänzt sein Stellvertreter Dieter Grützmann und zeigt auf einer Karte die markierte Ausdehnung des einstigen VEB Kombinat Keramische Werke Hermsdorf.

Es war schwer, die jungen Leute zu entlassen

Der promovierte Dieter Grützmann hat 38 Jahre in dem Betrieb gearbeitet. Herrmann stieg 1966 in ein Lehrverhältnis ein und wurde später Lehrausbilder. „1994 habe ich den Betrieb zugeschlossen, das war eine sehr schwere Zeit“, erinnert sich der heute 73-Jährige. Nicht minder schwer sei es gewesen, die jungen Menschen entlassen zu müssen, die wenige Wochen zuvor ihre Ausbildung abgeschlossen hatten.

Heute sind vom einstigen Kombinat Splitterunternehmen übrig, die ihre Nische in der Marktwirtschaft fanden und als GmbHs Hermsdorfs Keramikgeschichte fortschreiben. „Wer ein gutes Management hatte, konnte sich auch als Ex-DDR-Betrieb behaupten und gut vermarkten“, glaubt Herrmann.

Nach der Schließung ging es ans Aufräumen. „In Kellern, auf Dachböden, in Lagern, Archiven und unter Treppen fand sich eine Menge alter Kram“, erzählen die beiden Frontmänner des VRTG. Erst habe man nicht gewusst, wohin damit. Wegwerfen kam nicht in Frage, das stand von Anfang an fest. „ABM-Kräfte haben die Funde schließlich gesichtet und sortiert. Gemeinsam mit ihnen stellten wir die Technische Sammlung zusammen.“

Die Vereinsmitglieder ordneten die Technische Sammlung in Vitrinen akkurat nach Produktionslinien. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

Anwendungsbereiche wie Gesundheit, Kosmos, Auto, Sicherheit, Haustechnik oder auch die zu DDR-Zeiten geforderten Konsumgüter sind übersichtlich in Vitrinen geordnet. Herrmann und seine Mitstreiter haben dazu unzählige Fakten parat. Auch zu den blankpolierten Freileitungsisolatoren, die das Stadtbild von Hermsdorf prägen, wissen sie viel zu erzählen. „Wir zeigen hier nicht nur alten Kram, sondern viel Modernes aus der keramischen Industrialisierung“, sagt Vereinschef Herrmann, der auf den Standort nichts kommen lässt: „Die Produkte sind gekommen und gegangen, die kreativen Keramiker sind geblieben“, sagt er beinahe philosophisch.

Die Technische Sammlung gibt Antworten

Wer sich fragt, weshalb in Hermsdorf überall Hochspannungsisolatoren herumstehen, findet in der Technischen Sammlung sowohl Antworten als auch leidenschaftliche Kämpfer für die Sache. Der Standort müsse unbedingt erhalten bleiben, dafür wolle sich der Verein einsetzen. „Wir müssen den jungen Menschen zeigen, dass sie Aufregendes und Modernes in ihrer Heimat lernen können“, wirbt Volker Herrmann für die Region.

1890 habe man in Hermsdorf mit der Entwicklung und Produktion der Isolatoren begonnen. „20 Jahre später gehörte der Betrieb zu den mächtigsten Deutschlands“, weiß Dieter Grützmann zu berichten. In puncto Isolation habe Hermsdorf schon im frühen 20. Jahrhundert Weltruf erlangt. „Die Isolatoren wurden erst deutschlandweit vertrieben, danach europaweit.“ Auch Kanada und die Sowjetunion gehörten später zu den Abnehmern.

Wie vielen anderen Vereinen auch fehle der Nachwuchs. „Mit 73 bin ich einer der Jüngsten“, sagt Volker Herrmann. So lange es möglich sei, werde er sich für den Fortbestand von Sammlung und Verein einsetzen. „Das Wissen um Hermsdorf als Standort technischer Keramik darf nicht verloren gehen.“