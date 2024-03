Saale-Holzland. Wie sieht ein Strauß aus? Wie leben die Tiere in Hellborn? Und: Wie schmeckt Straußenfleisch? Diese Fragen werden zum Vorosterfest am 17. März beantwortet.

Der Afrikanische Strauß ist ein Tier der Superlative: Er ist mit einer Körpergröße bis zu 2,80 Metern nicht nur der größte und mit bis zu 140 Kilogramm nur der schwerste Vogel, der auch noch am schnellsten läuft, sondern er hat im Vergleich zu allen Landwirbeltieren auch die größten Augen. Diese nehmen gut zwei Drittel seines Kopfes ein. Ein Manko hat der Vogel allerdings: er ist flugunfähig.

Wer einen – oder mehrere – Strauße mal etwas genauer unter die Lupe nehmen möchte, hat am Sonntag, 17. März, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Dann laden Steffen Müller von der Täler-Straußenfarm in Hellborn und seine fleißigen Helfer zum 13. Vorosterfest in den Ortsteil der Gemeinde Renthendorf ein.

Saale-Holzland: Osterhase versteckt am Vormittag und am Nachmittag Hühner- und Straußeneier

Der Osterhase jedenfalls hat bereits zugesagt, am Sonntag in Hellborn vorbeizuhoppeln. Am Vormittag will er 300 Hühnereier auf dem Farmgelände verstecken, am Nachmittag noch einmal genauso viele. Zudem wird er über den Tag verteilt vier Plastik-Straußeneier auf der Täler-Straußenfarm verstecken. Wer eines findet, kann es dann bei Steffen Müller gegen ein echtes eintauschen. Die Gefahr sei beim Fest zu groß, dass die wertvollen Eier, würde man sie auf dem Gelände verstecken, eventuell kaputtgehen, deshalb habe man sich für diese Tausch-Variante entschieden, sagt der Straußenfarmer.

Neben der Ostereiersuche wird für alle jungen Besucher ein buntes Programm geboten mit Ponyreiten, Hüpfburg und einer Bastelecke. Gerade das Ponyreiten sei immer sehr beliebt. Zwei Ponys und ihre Besitzer seien aus Weißbach zu Gast und laufen mit Pferd und Kind gemütliche Runden auf der Farm.

Kulinarisch dreht sich am 17. März fast alles um das Straußenfleisch

Ein kleiner Landmarkt ist ebenfalls wieder geplant. Ein Gärtner ist dabei, Korbwaren, Haushaltsprodukte, Honig, Schmuck und Seife werden angeboten.

Kulinarisch dreht sich fast alles um das Straußenfleisch. Straußenroster, -wiener und -leberkäse werden verkauft, es gibt im Holzbackofen frisch zubereiteten Flammkuchen. Auch der hausgebackene Kuchen ist den Tag zuvor in den Holzbackofen geschoben worden.

Alle Produkte, die Steffen Müller aus seinen Straußenvögeln herstellt, können erworben werden – von Wurst über Filetsteaks, Gulasch, Fleisch in Gläsern bis zu Salami und Schinken ist alles dabei.

Im November vergangenen Jahres hat Steffen Müller sein neues Schlachthaus in Betrieb nehmen können, das er auf seinem Grundstück in Hellborn gebaut hat. Immer montags werde seitdem geschlachtet. Damit hat der Straußenfarmer seine Direktvermarktungskette vervollständigt: Von der Aufzucht der Tiere über das Füttern und Pflegen bis hin zur Schlachtung und zum Verkauf liegt alles in seiner Hand.

Derzeit hat der Hellborner etwa 200 Tiere. Einige davon stehen noch auf Flächen in Zwickau, wo er seine Strauße zuletzt schlachten ließ. Weil der Mann, der für Steffen Müller schlachtete, aber in den Ruhestand ging, musste er sich eine Alternative zum Überleben seines Betriebes überlegen. Das eigene Schlachthaus war letztlich die Lösung.

Archivfoto: Ein Straußenküken schlüpft auf der Täler-Straußenfarm in Hellborn aus seinem Ei. © Ute Flamich | Ute Flamich

Noch bis Ostern sind die Straußeneier als Speiseeier erhältlich. „Am Sonntag nach Ostern wird dann die Brutmaschine angemacht und für Nachwuchs gesorgt.“

Termin: 17. März, 10 bis 18 Uhr, Vorosterfest auf der Täler-Straußenfarm in Hellborn, Hellborn 29 in 07646 Renthendorf