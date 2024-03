Saale-Holzland-Kreis. In Graitschen lädt der Heimatverein zu einem spannenden Vortrag, in Crossen tagt der Gemeinderat und in Bürgel wurde kürzlich ein Defibrillator am Rathaus angebracht.

Vortrag über die Arbeit der Sonderkommission „Altfälle“ der Polizei in Thüringen am 15. März in Graitschen

Die Mitglieder des Graitschener Heimatvereins laden alle Interessierten am Freitag, 15. März, 19 Uhr, zu einem Vortrag ins Rathaus zu Graitschen ein. Kriminalhauptkommissarin Carolin Böhme wird an diesem Abend über die Arbeit der Sonderkommission „Altfälle“ der Polizei in Thüringen sprechen. Die Soko „Altfälle“ nahm jahrelang unaufgeklärte Kriminalfälle nochmals unter die Lupe. Einen großen Erfolg konnte sie unter anderem im Jahr 2018 erzielen, als der Mörder der kleinen Stephanie D. aus Weimar nach 17 Jahren überführt werden konnte.

Die Veranstaltung ist kostenlos, um Voranmeldung wird gebeten an die E-Mail-Adresse: heimatverein@graitschen.de, oder mobil unter den Nummern 0151 / 70 13 32 32 oder 0151 / 54 69 65 98.

Gemeinderat Crossen tagt am 18. März im Klubhaus Crossen

Am Montag, 18. März, 19 Uhr, wird die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Crossen im Klubhaus, Raum Nickelsdorf, abgehalten. Beraten und gegebenenfalls beschlossen werden soll unter anderem über die Punkte Kiesabbau, die Beauftragung der restauratorischen Putz- und Stuckarbeiten am Schloss Crossen sowie die Beauftragung der Restaurierung historischer Fenster und Außentüren am Schloss. Des Weiteren stehen die Berufung der Gemeindewahlleiter und Stellvertreter für die Europawahl sowie der Haushaltsentwurf 2024 der Awo-Kinderkrippe „Clementinenhaus“ auf der Tagesordnung.

Defibrillator am Rathaus in Bürgel installiert

Mit Unterstützung eines Förderprogramms des Freistaats Thüringen war es möglich, einen Defibrillator zu beschaffen, der für jedermann im Notfall in der Stadt Bürgel in der Rathausgasse öffentlich zugänglich und nutzbar ist. Vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie wurden 2.000 Euro der Anschaffungskosten gefördert, circa 500 Euro muss die Stadt zusätzlich als Eigenanteil zu den entstehenden Gesamtkosten leisten. Angeschafft wurde ein AED (Automatisierter Externer Defibrillator), der für die Anwendung bei Erwachsenen und Kindern geeignet ist, informiert Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU).

Die Installation in einem Außenwandkasten mit Notfall-Erste-Hilfe-Set wurde abgeschlossen, sodass der Defibrillator nun einsatzbereit ist. Im Notfall kann das Gerät sofort nach Aufbrechen der Verplombung am unteren Teil des Wandkastens und Aufschrauben der Abdeckhaube genutzt werden. Die Installation erfolgte am Hintereingang des Rathauses in der Rathausgasse. Durch Wegweiser an der B7 am Marktplatz und am Rathaus selbst wird auf den Standort hingewiesen.

Der Defibrillator am Rathaus in Bürgel. © Stadt Bürgel | Stadt Bürgel

Ein Defibrillator ist ein elektronisches Gerät, das bei lebensbedrohlichen Herzrhythmus-Störungen wie zum Beispiel Kammerflimmern als wirksame und schnelle Behandlungsmethode eingesetzt wird, um eine normale Herzaktivität wiederherzustellen und damit Leben retten kann. Es wurde gezielt für Laien zum Erste-Hilfe-Einsatz entwickelt. Neben ausgebildeten Ersthelfern und Ersthelferinnen kann also jeder ohne spezielle Ausbildung und Einweisung im Notfall das Gerät bedienen. Es ist sprachgesteuert, das heißt die Handhabung wird durch gezielte Ansagen vorgegeben und eine Fehlbedienung damit ausgeschlossen. So kann auch jeder Laie das Gerät ohne Angst vor einer falschen Anwendung nutzen und helfen, Leben zu retten. Im Notfall kann die Reaktions- und Einsatzzeit durch Nutzung des Gerätes bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erheblich verkürzt werden.

Der Defibrillator wird vom Gerätebeauftragten der Stadt Bürgel regelmäßig geprüft und gewartet. Wie die Stadt informiert, ist das Gerät alarmgesichert, um einen Missbrauch auszuschließen.

