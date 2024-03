Saale-Holzland. Jens Ille ist am 23. Februar zum neuen Ortsbrandmeister von Ottendorf gewählt worden. Wie er die Wehr führen will und wo seine persönlichen Interessen liegen.

Wie grundlegend wichtig eine Freiwillige Feuerwehr im Ort ist, das wurde Jens Ille bewusst, als er selbst betroffen war. „Wir hatten bei uns zu Hause einen Garagenbrand. Die Kameraden verspäteten sich ein bisschen, weil sie die Hausnummer nicht fanden.“

Dieses Erlebnis bewegte den 46-Jährigen dazu, im Jahr 2000 der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort Ottendorf beizutreten. Daraufhin folgte ein Lehrgang dem nächsten: Vom Truppmann wurde Jens Ille zum Atemschutzgeräteträger, dann zum Truppführer, schließlich zum Gruppenführer und danach zum Zugführer. Etwa zehn Jahre lang war er Stellvertreter von Ortsbrandmeister Joachim Voigt.

Saale-Holzland: Am 23. Februar wurde Jens Ille zum neuen Feuerwehrchef gewählt

Am 23. Februar dieses Jahres ist Jens Ille auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf einstimmig zum Feuerwehrchef gewählt worden. Altersbedingt musste sein Vorgänger Joachim Voigt (66) diesen Posten aufgeben. „Jens schien mir schon früher der Mann zu sein, der mein Amt einmal übernehmen könnte“, sagte Joachim Voigt. „Danach richten sich auch die Lehrgänge, die absolviert werden.“

Sein Ziel sei es nun, die Ottendorfer Feuerwehr so weiterzuführen, wie es „Achim“ mehr als drei Jahrzehnte vor ihm getan habe, sagt Jens Ille. „Ich möchte unsere Leute weiterhin in Ausbildung bringen. Wichtig ist mir auch unser aktuelles Hauptprojekt, der Bau des Feuerwehrgerätehauses im Ort. Nach Fertigstellung wollen wir dort alles Wesentliche bündeln. Beispielsweise werden wir unsere Versammlungen künftig dort abhalten und die Ausbildung der Jugendfeuerwehr, die bisher in der Tälerschule stattfindet, wird ebenfalls ins neue Gebäude verlegt.“ Das Feuerwehrgebäude, bisher nur eine Garage, wird für etwa 700.000 Euro saniert und um einen zirka 70 Quadratmeter großen Anbau erweitert.

Saale-Holzland: Jens Ille war Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr im Januar 2016

Die Jugendfeuerwehr liegt Jens Ille ebenfalls am Herzen. Als diese im Januar 2016 wieder auflebte, habe er zu den Gründungsmitgliedern gehört. Ende 2003 sei die Ottendorfer Jugendfeuerwehr für einige Jahre stillgelegt worden, weil damals alle Jugendlichen das 16. Lebensjahr erreicht hatten und in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr eintreten konnten. Ab 2016 konnte sich wieder gezielt dem Nachwuchs gewidmet werden, sodass heute 25 Kinder zur Jugendfeuerwehr gehören.

Jens Ille ist in Ottendorf aufgewachsen und hat zwei Kinder. Sohn Linus (13) ist seit seinem siebten Lebensjahr in der Ottendorfer Feuerwehr. „Angefangen hat er bei den Bambinis, jetzt ist er in der Jugendfeuerwehr.“ Was der Vater vorlebt, wollte der Sohn auch. Spätestens, als er sich zum Geburtstag einen Feuerwehrhelm wünschte, war klar, dass auch Linus ein Feuerwehrmann werden möchte. Tochter Maja (10) dagegen habe mit der Feuerwehr nicht so viel am Hut. Sie interessiere sich mehr für die „artistische Richtung“.

Für mich steht die Feuerwehr für Kameradschaft und den Willen, anderen Menschen in Notlagen zu helfen. Jens Ille (46) - Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Ottendorf

Seit April 2019 ist Jens Ille auch Mitglied im Ottendorfer Gemeinderat. In seiner Freizeit sei er sportlich sehr aktiv. Gemeinsam mit zwei Feuerwehrleuten habe er sich zu einer kleinen Laufgruppe zusammengefunden. Einmal im Jahr nimmt das Trio auch an einem Halbmarathon teil. „Dieses Jahr geht es nach Frankreich, nach Saint-Tropez. Letztes Jahr waren wir in Berlin. Damit halten wir uns fit.“ Zu einer Laufrunde verabredet werde sich üblicherweise Sonntagfrüh 8 Uhr.

Was die Feuerwehr dem neuen Ortsbrandmeister bedeutet? „Für mich steht die Feuerwehr für Kameradschaft und den Willen, anderen Menschen in Notlagen zu helfen oder sie zu retten.“

Die Freiwillige Feuerwehr Ottendorf hat 16 Kameraden in der aktiven Wehr, 25 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie fünf in der Alters- und Ehrenabteilung.