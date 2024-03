Reichenbach. Festakt zu „30 Jahre Saale-Holzland-Kreis“ mit Kommunalpolitikern, Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft, Nachbar- und Partnerlandkreisen

Der Saale-Holzland-Kreis wird 30. Den Auftakt für das Jubiläumsjahr bildete jetzt ein Festakt mit rund 220 Gästen im Bürgerhaus Reichenbach. Landrat Andreas Heller hatte dazu unter anderem alle Bürgermeister und Kreistagsmitglieder, Vertreter der Wirtschaft und Landwirtschaft, aus Politik und Gesellschaft, aus der Kreisverwaltung, aus Behörden und Instituten, aus den Kirchen, den Vereinen und Verbänden eingeladen.

Saale-Holzland: Gast aus den USA begrüßt

Der Landrat dankte allen herzlich für ihren Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Landkreises und ganz persönlich auch für die Unterstützung und das Vertrauen, das ihm von vielen Weggefährten in seinen 18 Jahren als Landrat entgegengebracht wurde. Hier begrüßte er unter anderem Wolfgang Fiedler, Mario Voigt, Bernward Müller, Thomas Budde, Otto Witte und den Gast mit der weitesten Anreise: Joachim Singelmann von der Universität in San Antonio (USA), der in der Region über Jahrzehnte geforscht hat und dem Saale-Holzland-Kreis seit Langem treu verbunden ist.

Andreas Heller blickte in seiner Rede zurück auf die Anfänge des Landkreises. Gebildet 1994 im Zuge der Gebietsreform aus den Landkreisen Eisenberg, Jena-Land und Stadtroda, mussten zunächst drei Kreisverwaltungen zusammengeführt – und dann geschrumpft - werden, musste der neue Kreistag Entscheidungen unter anderem zum Namen, zum Wappen und zum Autokennzeichen treffen. Die Zukunft der Schlösser und der Leuchtenburg, die Sanierung der Sparkasse gehörten zu den großen Aufgaben der ersten Jahre.

Saale-Holzland: 100 Millionen in Bildung investiert

Die Gemeinden schlossen sich zu Verwaltungsgemeinschaften und Erfüllenden Gemeinden zusammen. Die Menschen fanden zueinander in Vereinen und Verbänden, bei Festen, Kultur und Sport.

Der Landkreis hat intensiv vor allem in Bildung und Infrastruktur investiert. Allein in die Schulen sind seit Bestehen des SHK mehr als 100 Millionen Euro geflossen. „Millionen haben wir ebenfalls in den Brand- und Katastrophenschutz investiert – eine Pflichtaufgabe, die uns zugleich Herzenssache ist“, betonte der Landrat, der in seiner weiteren Rede auch auf andere Projekte wie die Waldkliniken Eisenberg einging. red