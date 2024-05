Saale-Holzland. Mit Farbe und Pinsel aber wurde das Gebäude nicht in die Kur genommen. Wie Moos und Schmutz stattdessen entfernt wurden.

Wie frisch gestrichen erstrahlt jetzt wieder die Fassade des Aspida-Lebenszentrums in Thalbürgel. Mit Farbe und Pinsel aber wurde das Gebäude nicht in die Kur genommen. „Das wäre viel zu teuer geworden“, sagt Aspida-Geschäftsführer Sebastian Thieswald.

Ihn habe es schon lange geärgert, dass die vormals hellgelbe Fassade über die Jahre grau und schmutzig wurde, sich Moos an den Hauswänden absetzte und nichts dagegen getan wurde. Auch wenn diese Aufgabe Vermietersache sei, informierte er sich im Internet über Möglichkeiten, die Hauswand wieder sauber zu bekommen. Zunächst wurde er nicht so richtig fündig, dann sei ihm die Werbung einer entsprechenden Firma eingeblendet worden. „Ich habe das noch nie gemacht, ich bin noch nie auf so etwas hereingefallen“, sagt er. „In diesem Fall freue ich mich, dass ich auf die Anzeige geklickt habe“.

Saale-Holzland: Mit Hubbühne, Kärcher und Reinigungsflüssigkeit vor Ort

Denn bereits am Montag und Dienstag dieser Woche war ein Mitarbeiter der beauftragten Firma mit Hubbühne, Kärcher und Reinigungsflüssigkeit vor Ort. In kürzester Zeit habe er die gesamte Fassade, bis auf die Rückseite des Gebäudes zum Wald hin, von Schmutz und Moos befreit. „Ich finde das sehr wichtig. Das hat etwas mit Wohlfühlen zu tun und es soll ja auch schön bei uns aussehen“, sagt Sebastian Thieswald. Er selbst übernahm als Betreiber des Lebenszentrums knapp 4700 Euro für die Fassadenreinigung, der Eigentümer des Gebäudes zahlte zirka 11 000 Euro.

Lob für die saubere Fassade gab es freilich auch von Senioren. Einige von ihnen genossen am Mittwoch das schöne Wetter unter Sonnenschirmen im Hof – bei einer Märchenstunde mit Quiz und dem Vorlesen eines Märchens.