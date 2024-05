Saale-Holzland-Kreis. Wie die Kommunalwahl am 26. Mai funktioniert, was Wählerinnen und Wähler beachten müssen und worauf es bei der Briefwahl ankommt.

Zur Kommunalwahl am 26. Mai werden im Saale-Holzland-Kreis ein neuer Kreistag und ein neuer Landrat gewählt – zwei Ereignisse, die nur alle 30 Jahre zusammenfallen. Wir haben die wichtigsten Fragen mit Kreiswahlleiter Tom Zimmermann von der Kommunalaufsicht besprochen.

Wie wird der Kreistag gewählt?

Alle fünf Jahre wird ein neuer Kreistag gewählt. Wählerinnen und Wähler haben drei Stimmen, die sie entweder einer einzelnen Person geben können oder zwei oder drei verschiedenen. Stimmzettel sind auch gültig, wenn nur eine oder zwei Personen gewählt werden. Es können auch die Wahlvorschläge der einzelnen Parteien mit nur einem Kreuz auf dem Stimmzettel gewählt werden. Damit erhalten die ersten drei Personen auf der Liste jeweils eine Stimme. Die Auszählung der Stimmen ist bei der Kreistagswahl am schwierigsten, da es verschiedene Möglichkeiten für die gültige Stimmabgabe gibt, sagt Tom Zimmermann. Mit 171 Stimmbezirken bei 72.000 Wahlberechtigten im Kreis gibt es am Wahlabend für die über 1000 Wahlhelfer einiges zu tun.

Wie viele Plätze hat der Kreistag?

Im Kreistag des Saale-Holzland-Kreises gibt es 46 Plätze. Die Anzahl richtet sich nach der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner und ist in der Thüringer Kommunalordnung festgeschrieben. 242 Bewerberinnen und Bewerber aus acht unterschiedlichen Parteien und Wählergemeinschaften kandidieren dafür. Wer in absoluten Zahlen die meisten Stimmen holt, schafft es in den Kreistag.

Wie sieht ein Stimmzettel aus?

Der Stimmzettel für die Kreistagswahl ist in die acht antretenden Parteien mit ihren Listen unterteilt. Die Reihenfolge der Parteien entspricht dabei den Ergebnissen der vergangenen Landtagswahl: Die Partei mit den meisten Stimmen steht ganz links, die mit den wenigsten ganz rechts. Parteien, die nur auf Kreis- und nicht auf Landesebene vertreten sind, schließen sich entsprechend dem letzten Kreistagswahlergebnis an.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Wann ist ein Stimmzettel ungültig?

Wenn auf einem Stimmzettel der Wille der wählenden Person nicht eindeutig zu erkennen ist, ist er ungültig. Ist er etwa komplett gestrichen oder enthält Zusätze, die über die Abstimmung hinausgehen, ist er ebenfalls ungültig. Im Zweifelsfall entscheidet der Wahlvorstand.

Wie wird der Landrat im Saale-Holzland gewählt?

Alle sechs Jahre wird ein neuer Landrat gewählt. Wählerinnen und Wähler haben eine Stimme und können ihren Favoriten direkt wählen. Wer über 50 Prozent der Stimmen holt, ist direkt gewählt. Schafft dies keiner der Bewerber, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Diese findet gegebenenfalls in diesem Jahr am 9. Juni statt – zusammen mit der Europawahl. Wer dann die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, wird neuer Landrat, dessen Amtszeit am 1. Juli 2024 beginnt.

Mehr zum Thema

Wie funktioniert die Briefwahl und welche Fristen gibt es?

Mit den bereits eingegangenen Wahlbenachrichtigungen, die alle Wahlberechtigten erhalten, kann die Briefwahl beantragt werden. Für den Antrag gilt Freitag, der 24. Mai als Stichtag. Beim Abstimmen per Briefwahl sollte allerdings der Postlauf beachtet werden und die Stimmzettel rechtzeitig abgesendet werden, betont Kreiswahlleiter Tom Zimmermann. Stimmzettel, die nach 18 Uhr am Wahltag eingehen, können nicht berücksichtigt werden und die Stimmen verfallen.

Ist der Antrag auf Briefwahl einmal gestellt, kann nicht vor Ort im Wahllokal gewählt werden. Auch die Abgabe der Briefwahlunterlagen am Wahltag im Wahllokal ist bei der Kommunalwahl nicht möglich, erklärt Zimmermann. Auf diese Weise soll die Doppelwahl verhindert werden. Briefwahlunterlagen können aber auch persönlich an der auf den Unterlagen befindlichen Adresse eingesteckt werden, wenn man den Postweg umgehen möchte.

Können die Listen der Bewerberinnen und Bewerber vorab eingesehen werden?

Ja, alle Bewerberinnen und Bewerber für die Kreistagswahl sowie die sechs Landratskandidaten wurden im Amtsblatt verkündet. Alle Namen können auch online eingesehen werden. Tom Zimmermann empfiehlt, sich schon vorab Gedanken zu machen und nicht erst am Wahltag zu entscheiden, da gerade der Stimmzettel für den Kreistag sehr umfangreich ist.

Wann steht das Wahlergebnis fest?

Die Wahllokale sind am 26. Mai bis 18 Uhr geöffnet, anschließend beginnen die Auszählungen. Im Gegensatz zur Bundestags- oder Landtagswahl gibt es keine Prognosen oder Hochrechnungen. Die Wahlergebnisse veröffentlicht das Thüringer Landesamt für Statistik auf seiner Website. Wenn die Ergebnisse in den Stimmbezirken ausgezählt sind, werden sie an den Kreiswahlausschuss geleitet, der die Wahlniederschriften prüfen muss. Das endgültige Ergebnis der Landrats- und Kreistagswahl wird dann am 29. Mai um 17 Uhr im Landratsamt öffentlich bekannt gemacht.