Eisenberg. Wo Musiker sich melden können und worauf sich Musikfans am 21. Juni zur „Fête de la Musique“ in Eisenberg freuen können.

Das Musikfestival „Fête de la Musique“ wird auch in diesem Jahr am 21. Juni gefeiert und lädt dazu ein, gemeinsam auf Eisenbergs Straßen diversen Musikerinnen und Musikern zu lauschen. Mittlerweile wird das Open-Air-Festival in der Kreisstadt zum vierten Mal veranstaltet. Das Fest habe sich gut etabliert, sagt Steffen Much vom Organisations-Team.

Jeder kann bei dem Musikfestival in Eisenberg mitwirken

Gefeiert wird die „Fête de la Musique“ stets zum kalendarischen Sommeranfang und dem längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni. Das Besondere an dem Musikfestival? Jeder kann mitmachen und die Veranstaltung ist kostenfrei, die Musikerinnen und Musiker treten auf, ohne dafür eine Gage zu bekommen und auch die Organisation wird ehrenamtlich gestemmt. Insgesamt elf Acts stünden aktuell fest, sagt Much. Gespielt werde auch in diesem Jahr wieder im Friedenspark, in der Trebe bei Kay Dörfel, auf dem Roßplatz und dem Großen Brühl. „Es ist musikalisch wieder bunt gemischt“, weiß Steffen Much. Von DJs über Folk, Schlager oder Rock ist alles dabei. So zum Beispiel Musik von den Bands Saitenstreifen und Crazy Muff. „Wir suchen noch Musiker und würden uns freuen, wenn wir bis zu 20 Acts kriegen würden“, sagt Steffen Much.

Durch den Weggang von Kantor Philipp Popp fehle bislang noch der Kontakt zu den Kirchenchören, bedauert Much. In diesem Jahr fällt der Tag zudem auf einen Freitag und einen Ferientag. Dies habe Vor- und Nachteile: Da das Fest auf den Freitag fällt, könne die Dauer voraussichtlich bis Mitternacht erweitert werden, aufgrund der Ferien könne der Spielmannszug jedoch leider nicht teilnehmen. Besonders freuen sich die Organisatoren unter anderem über die Unterstützung vom Eisenberger Feuerwehrverein, der auf dem Roßplatz den Rost anschmeißt. Unterstützt wird das Fest zudem von der Stadt, die drei mobile Toilettenkabinen aufstellen lässt. Des weiteren von der Allianz-Versicherung Michael John, Colonar und Meißner Paper & more.

Beginn der „Fête de la Musique“ ist am Freitag, 21. Juni, 18 Uhr, auf dem Roßplatz. Zum Auftakt können sich Gäste auf Akkordeon-Musik von der Musikschule Fröhlich in Stadtroda freuen. Interessierte Musikerinnen und Musiker, die am 21. Juni auftreten möchten, melden sich bitte bei Steffen Much am Roßplatz 13 in Eisenberg.