Hermsdorf. In der letzten Sitzung der Wahlperiode wurden in Hermsdorf notwendige Beschlüsse gefasst. Dabei ging es um Investitionen und Autobahnlärm.

Die Stadt Hermsdorf habe sich entschieden, viel zu investieren, und die Preise sind gestiegen. So begründete Bürgermeister Benny Hofmann (parteilos) in der vergangenen Stadtratssitzung die Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes für 2024. Es ist die letzte Sitzung in der aktuellen Wahlperiode und unter Tagesordnungspunkt vier hatte Kämmereimitarbeiterin Susann Grünler den Nachtragshaushalt den anwesenden Stadtratsmitgliedern vorgestellt.

Der Haushalt der Holzlandstadt weise ein Gesamtvolumen von über 39 Millionen Euro auf, Kreditaufnahmen seien nicht vorgesehen. Da die geplanten Gesamtausgaben um mehr als 100.000 Euro überschritten werden, sei ein Nachtragshaushalt erforderlich. Aus diesem geht hervor, dass die Gesamtausgaben des Hermsdorfer Verwaltungshaushaltes bei über 15 Millionen Euro liegen. Den größten Anteil davon macht mit 27,87 Prozent die Kreisumlage aus.

Rücklagen der Stadt schrumpfen bis 2026

Die Mehrausgaben kommen laut Bürgermeister hauptsächlich durch die großen Baumaßnahmen in der Schulstraße und der Oststraße zusammen. Zudem seien auch „kleinere Sachen“ im Nachtragshaushalt angepasst worden. Bezüglich der städtischen Finanzen stand außerdem die Entwicklung der Rücklage im Fokus der Sitzung. Während 2024 über vier Millionen Euro entnommen werden und auch im kommenden Jahr wieder Entnahmen eingeplant sind, soll die Rücklagensumme ab 2026 wieder aufgebaut werden, um bis Ende 2027 wieder auf eine Summe von 2,3 Millionen Euro zu wachsen.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

„Wir haben uns als Stadtrat dazu entschieden, enorm zu investieren. Wenn es der Wirtschaft schlecht geht, muss die öffentliche Hand handeln, das ist gelebtes antizyklisches Handeln“, begründet Hofmann auf Nachfrage die finanzielle Entwicklung. Man habe großzügig geplant und die Erfahrung zeige, dass man am Ende wahrscheinlich weniger aus den Rücklagen entnehmen müsse. Der Nachtragshaushalt wurde mit einer Enthaltung beschlossen.

Windräder könnten künftig eine Rolle für Lärm in Hermsdorf spielen

Ebenfalls beschlossen wurde von den 21 Stadtratsmitgliedern der Lärmaktionsplan für 2024. Grundlage dafür ist eine Lärmkartierung, die vom Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz durchgeführt wurde. Der Plan, der alle fünf Jahre fortzuschreiben ist, lag im April öffentlich aus. Daraus geht hervor, dass Hermsdorf zu 80 Prozent „verlärmt“ ist. Lärmimmissionen resultieren aus der unmittelbaren Nähe zum Autobahnkreuz, für das Schallschutzmaßnahmen vorgesehen waren. Auf eine baldige Umsetzung dieser Maßnahmen dränge die Stadt seit Langem, berichtet Hofmann.

Maßnahmen, die die Stadt zur Lärmminderung beitragen könne, seien bereits vorhanden oder noch in Umsetzung. So soll auch beim Ausbau der Schulstraße auf geräuscharme Materialien geachtet werden. Künftig müsse man berücksichtigen, dass auf die Hermsdorfer Bürgerinnen und Bürger durch die geplanten Windräder im Wald weitere Lärmquellen zukommen würden, betonte Benny Hofmann abschließend. Der Lärmaktionsplan wurde einstimmig im Stadtrat beschlossen und war damit die letzte Abstimmung des Gremiums vor der Stadtrats- und Bürgermeisterwahl am 26. Mai.