Saale-Holzland-Kreis. In Törpla wird zum Maibaumsetzen eingeladen, in Hartmannsdorf tagt der Gemeinderat und die Siegerin der Plakataktion „Bunt statt blau“ kommt aus Stadtroda.

Maibaumsetzen in Törpla

Die Pfingstgesellschaft Törpla lädt alle Freunde aus nah und fern für Sonntag, den 19. Mai zum Setzen des diesjährigen Maibaumes nach Törpla ein. Die Feierlichkeiten beginnen um 14 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Rost brennt, Kaffee und Kuchen, Kegelbahn und Schießbude sind auch im Angebot. Für die musikalische Umrahmung sorgen die „Remptendorfer Blasmusikanten“. Am Abend treffen sich Einwohner und Gäste zum Pfingsttanz im Festzelt mit DJ Power.

Gemeinderatssitzung der Gemeinde Hartmannsdorf

Am Donnerstag, 23. Mai, 18 Uhr, wird im Dorfgemeinschaftshaus, Am Raudabach 1, zur nächsten Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Hartmannsdorf eingeladen. Beraten und gegebenenfalls beschlossen werden sollen unter anderem die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024. Des Weiteren die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde für den Zeitraum 2023 bis 2027, das Haushaltssicherungsskonzept 2024 bis 2027, die Aufwandsentschädigung der Beigeordneten und die Ausschreibung des Flurstückes 22/29 zur Veräußerung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen, dem öffentlichen Teil der Sitzung beizuwohnen.

Schülerin Emily Schwerin aus Stadtroda gewinnt Plakatwettbewerb gegen Komasaufen in Thüringen

„Bunt statt blau“: Unter diesem Motto beteiligten sich im Frühjahr bundesweit etwa 6000 Schüler am Plakatwettbewerb der DAK-Gesundheit gegen das sogenannte Komasaufen bei Jugendlichen. In Thüringen kommt das beste Plakat von Emily Schwerin aus Stadtroda. Die 17-jährige Schülerin wurde jetzt zusammen mit den anderen Landessiegerinnen in Erfurt geehrt.

Als Thüringer Landessiegerin vertritt sie den Freistaat nun im Bundeswettbewerb. Bei diesem wählt die Bundesjury mit dem Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung Burkhard Blienert, dem DAK-Vorstandschef Andreas Storm und den Experten vom Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung aus allen 16 Landessiegern die Bundesgewinner 2024 und ehrt sie am 11. Juli bei der Bundessiegerehrung in Berlin.

Ihr Siegerplakat und die Idee dahinter beschreibt Emily Schwerin so: „Mit meinem Plakat will ich zeigen, welche negativen Auswirkungen Alkohol haben kann und dass man ohne Alkohol ein gesunderes, glücklicheres Leben führen kann. Das Herz symbolisiert dieses gesunde und erfüllte Leben.“ Mit der Arbeit gewinnt die 17-jährige Gymnasiastin den Hauptpreis von 300 Euro. „Emily hat diesen Wettbewerb mit einem besonderen Bild für sich entschieden“, lobt Marcus Kaiser, Leiter der DAK-Landesvertretung Thüringen. „Auch insgesamt ist es schön zu sehen, wie viele Kinder und Jugendliche sich wieder mit dem wichtigen Thema Alkoholmissbrauch auseinandergesetzt und kreative Plakate gestaltet haben.“

Der zweite Platz im Landeswettbewerb geht an Lilith Johanne Schulz (17) aus Altenburg. Den dritten Platz gewinnt Nils Czieslik (16) aus Wilhelmsdorf. Der Sonderpreis „Junge Talente“ holt sich die 13-jährige Emma Rund aus Crawinkel.

„bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“ 2024 ist bereits die fünfzehnte Auflage des kreativen Plakatwettbewerbs. Insgesamt haben seit 2010 mehr als 136 000 Schüler an der Aktion teilgenommen. Die Präventionskampagne ist seit April 2010 von der Europäischen Kommission zertifiziert und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Mehr Informationen unter: www.dak.de/buntstattblau

Bundesverdienstorden für Anne Waschnewski aus Bürgel und Rene Starke aus Tautenhain

Im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow im Mai in Weimar verdiente Bürger mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Am 7. Mai gehörte Rene Starke aus Tautenhain zu den Geehrten, am 15. Mai Anne Waschnewski aus Bürgel.

Anne Waschnewski wird für ihr kulturelles und gesellschaftliches Engagement geehrt. Die Architektin setzt sich seit 1998 ehrenamtlich für die Gestaltung und Durchführung des Konzertsommers in der Klosterkirche Thalbürgel ein. Mit großem Elan engagiert sie sich zudem in der Stiftung Klosterkirche Thalbürgel. Hier gilt ihr Augenmerk besonders dem Projekt „Mitten im Leben“. Seit 2015 hat sie daran gearbeitet, ein neues Gemeindezentrum für Thalbürgel und die Kirchengemeinde zu errichten. Von der ersten Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung, von der Fördermittel-Gewinnung bis zur Koordination der Bauarbeiten, war sie federführend in alle Einzelheiten des Projekts involviert. Darüber hinaus war Anne Waschnewski in ihrer Freizeit umtriebig unterwegs, um die finanziellen Mittel für das Projekt zusammenzubringen. Als Ergebnis konnte auch dank des außerordentlichen Engagements von Anne Waschnewski bis zum Jahr 2022 das Gemeindezentrum entstehen.

Die Bedeutung der ehemaligen Klosterkirchen St. Maria und St. Georg für Thalbürgel ist durch das Engagement von Anne Waschnewski erheblich gewachsen. Nicht nur als spiritueller Rückzugsort, sondern auch als kulturelles Zentrum und touristische Attraktion haben sich die Kirchen unter Ihrer Leitung einen Namen gemacht. Das Wohl der Gemeinde liegt Anne Waschnewski auch jenseits dieser Projekte am Herzen. So unterstützte sie viele Jahre ehrenamtlich ihren Mann, den Pfarrer Eckhard Waschnewski, der in diesem Jahr in den Ruhestand ging.

René Starke aus Tautenhain wird für sein soziales und gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Im Jahr 1990 nach seinem Abschluss als Instandhaltungsmechaniker erhielt René Starke seine erste Gewerbegenehmigung – Grundstein für das Unternehmen, das er mit seiner Frau gegründet hat. Aus dem anfänglich kleinen Fuhrunternehmen mit 5 Mitarbeitern entwickelte sich die Firma bis heute zu einer GmbH mit 150 Beschäftigten, die ein wichtiger Motor in der Region ist.

René Starke investiert jedoch nicht nur in sein Unternehmen, sondern mit viel sozialem Engagement auch in die Gesellschaft. Als ehrenamtlicher Handelsrichter und Mitglied verschiedener Gremien der Industrie- und Handelskammer zu Ostthüringen hat er sich aktiv für die Belange der Wirtschaft eingesetzt, so als langjähriges Mitglied im Verkehrsausschuss der Kammer, als Mitglied der Vollversammlung der Kammer seit 2007 sowie als Vizepräsident des Kammerpräsidiums von 2017 bis 2022. Als Mitglied des erweiterten Vorstandes des Bundesverbandes Möbelspedition und im Präsidium des Landesverbandes des Verkehrsgewerbes vertritt er vehement die Interessen der Branche auf nationaler und landesweiter Ebene. Beharrlich kämpft er insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Transportunternehmen.

René Starke leistete selbst über die Landesgrenzen hinaus Unterstützung und Hilfe für sozial Schwächere. So beteiligte er sich Anfang der 1990er Jahre mehrfach an Hilfstransporten nach Rumänien. Von 1998 bis 2004 übernahm er selbst die Transporte mit Gütern nach Brest, bevor er sich dem Verein Greiz-Brest e.V. anschloss und seine Transportanhänger zur Verfügung stellte.

