Saale-Holzland-Kreis. Saale-Holzland-Kreis: Lauterbachs Krankenhausreform soll 2025 greifen. Wir fragten, wie ansässige Kliniken das sehen und ob Beiträge steigen.

Lauterbachs Reform soll Druck von Krankenhäusern nehmen

Krankenkasse befürchtet fatale Folgen und Beitragssteigerungen

Sozialgericht lässt juristische Auswirkungen auf sich zukommen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Krankenhausreform ersonnen und erreicht, dass der Gesetzentwurf vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Demnach soll die 2003 eingeführte Fallpauschale – eine Vergütungsart für Behandlungsfälle in Krankenhäusern – abgeschafft werden. Mit der Reform will Lauterbach Finanzierung und Leistungsspektrum der rund 1900 Krankenhäuser im Bundesgebiet grundlegend verändern. Die Behandlungsqualität soll verbessert werden, weil dann nicht mehr jede Klinik alles machen darf. Stattdessen müssen Mindeststrukturen an medizinischer Erfahrung, Personal und Technik vorgewiesen werden. Nur dann darf die Klinik die Leistung abrechnen.

Mit dem Wegfall der Pauschale will der Minister Kliniken vom finanziellen Druck befreien, immer mehr Patienten behandeln zu müssen. Die Häuser sollten künftig 60 Prozent der Vergütung allein für das Vorhalten von Angeboten erhalten. Laut einem ARD-Bericht wolle Lauterbach mit der Reform die Notbremse ziehen: „Ohne Strukturänderung drohen Klinik-Insolvenzen, schlechte Behandlung und weite Wege.“ Die Neuregelungen sollten in einer alternden Gesellschaft gute stationäre Behandlung für alle gewährleisten. „Fallpauschalen werden durch Qualitätsvorgaben ersetzt. Dann bestimmt der medizinische Bedarf und nicht die Ökonomie die Behandlung.“

Die Länder werfen Lauterbach vor, durch die Qualitätsvorgaben indirekt die Krankenhausplanung zentralisieren zu wollen, was aber Aufgabe der Bundesländer sei. Es wird befürchtet, dass insbesondere in den ländlichen Regionen Versorgungslücken entstehen. Der Saale-Holzland-Kreis mit seiner ländlichen Prägung könnte demnach gefährdet sein. Im Landkreis sind drei große Kliniken ansässig.

„Die Reform wird uns nicht treffen, weil wir eine spezialisierte Reha-Klinik und kein Akutkrankenhaus sind“, sagt Thomas Eisenla, Verwaltungsleiter der „Moritz Klinik“ in Bad Klosterlausnitz. Ähnlich sieht es das Asklepios Fachklinikum Stadtroda. „Da bezüglich des Gesetzentwurfes die parlamentarische Zustimmung noch aussteht und wir als Fachklinikum für Psychiatrie und Neurologie nicht im Fokus der Reform stehen, werden wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern“, erklärt Prokuristin Anna Schumm. Eine Stellungnahme der Waldkliniken Eisenberg lag bis zum Redaktionsschluss trotz mehrfacher Anfrage nicht vor.

DAK: Reform führt nicht zur Entlastung von Ärzten und Pflegekräften

Für die Reform soll ein Transformationsfonds mit einem auf zehn Jahre berechneten Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro errichtet werden. Er soll je zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert werden. Der Bund will seinen Anteil allerdings aus dem Gesundheitsfonds der Krankenkassen finanzieren. Deshalb befürchten diese massive Mehrausgaben und Beitragssteigerungen.

„Wir halten eine Krankenhausreform für richtig und dringend geboten“, sagt Marcus Kaiser, Leiter der DAK-Landesvertretung Thüringen. Die Kasse unterhält unter anderem ein Servicecenter in Jena. „Zwar bietet der Entwurf richtige Ansatzpunkte, wird aber nicht die notwendigen Schritte für eine Verbesserung der Versorgungssituation einleiten. Denn von der angekündigten ‚Revolution‘ blieb in den Verhandlungen mit den Ländern nicht viel übrig. Konkret befürchten wir, dass der Entwurf nicht die erhofften Verbesserungen bei der Behandlungsqualität bringen oder zu einer Entlastung der Pflegekräfte und Ärzteschaft führen wird. Stattdessen müssen die Beitragszahlenden der Gesetzlichen Krankenversicherung mit weiter steigenden Kosten rechnen.“

Die Krankenkasse sieht in der Finanzierung des Fonds einen verteilungspolitischen Irrweg mit fatalen Folgen. „Danach würden ausschließlich die Beitragszahlenden der gesetzlichen Krankenkassen den Bundesanteil von 25 Milliarden Euro bezahlen müssen, während Privatversicherte und Beamtenversorgung keinen Cent zu diesem gesundheitspolitischen Großvorhaben beisteuern“, erklärt Kaiser. Der dringend erforderliche Umbau der Krankenhauslandschaft sei aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und müsse über Steuermittel finanziert werden. „Die Privatversicherten und Beamten überhaupt nicht heranzuziehen, ist völlig inakzeptabel.“

Klagen erreichen Sozialgerichte zeitverzögert

Was sagt die Kasse zur von der Deutschen Stiftung Patientenschutz befürchteten Unterversorgung auf dem Land? „Die größte Gefahr wäre, keine Reform zu machen. Ziel ist, eine flächendeckende Versorgung in der Stadt und auf dem Land sicherzustellen. Dafür können wir nicht so weiter machen wie bisher. Es kommt nun auf die konkrete Ausgestaltung der Reform an“, sagt Kaiser.

Die Abrechnung von Krankenhausleistungen über die Fallpauschale beschäftigt auch die Sozialgerichte. Wie könnte sich ihr Wegfall auf das künftige Klageaufkommen auswirken? „Ob Krankenhausvergütungen in der Zukunft weniger Streitfälle hervorbringen, ist nicht absehbar. Statt dessen könnten Klagen aufgrund der Abrechnung von Vorhaltepauschalen eingehen. Wir müssen das abwarten“, erläutert Claudia Apel, Richterin am Sozialgericht Altenburg, das auch für den Saale-Holzland-Kreis zuständig ist. Abgesehen davon erreichten entsprechende Klagen die Gerichte zeitverzögert, weil erst Prüfverfahren durchlaufen werden müssten, ergänzt die promovierte Juristin. Am Sozialgericht Altenburg seien derzeit noch Fälle aus 2019 anhängig.

Lauterbach hat sein Gesetz nicht so angelegt, dass der Bundesrat, die Länderkammer, zustimmen muss. Stattdessen wird der Entwurf im Bundestag beraten. In Kraft treten soll das Gesetz Anfang 2025. Für die Jahre danach ist die schrittweise Umsetzung der Reform geplant.