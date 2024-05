Saasa. So setzte die Pfingstgesellschaft Saasa am Sonntag ihren Maibaum. Wie es um den Traditionsverein steht.

Graue Wolken türmen sich zusammen, vereinzelt zuckt ein Blitz am Himmel. Einige Besucherinnen und Besucher treten den Heimweg an, bevor der Regen in Strömen zu Boden prasselt, andere warten optimistisch in Hauseingängen, unter Regenschirmen, Bäumen oder Zelten, bis der heftige Schauer vorüber ist.

Regen beim Maibaumsetzen im Eisenberger Ortsteil Saasa: „Zurück geht nicht“

„Zurück geht nicht“, sagt Richtmeister Steffen Fischer mit Blick auf die circa 34 Burschen, die am Baum stehen und dem Regen schutzlos ausgesetzt sind. Er selbst sei in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen leider nicht am Baum, weshalb Vater Alfred noch einmal übernommen habe. Seit 2019 ist Steffen Fischer Richtmeister. „Es ist das 28. Jahr, in dem ich am Maibaumsetzen teilnehme und zum ersten Mal mit Regen“, sagt er.

Gegen 15 Uhr ragte der Maibaum in Saasa schon fast senkrecht in die Höhe. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Gegen 13 Uhr ging es am Pfingstsonntag zunächst mit dem Kindermaibaumsetzen los. Binnen einer halben Stunde sei der kleine Maibaum gesetzt worden, weiß Fischer. Insgesamt 25 Kinder nahmen teil. Gegen 14 Uhr fiel dann der Startschuss für das Setzen des großen Maibaumes, der in diesem Jahr eine Länge von 25,13 Metern hat. „Bedingt durch das Wetter sind wir zügig unterwegs“, erklärt der Richtmeister, als der Baum gegen 15 Uhr fast senkrecht in die Höhe ragt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen in der Region, setzt die Pfingstgesellschaft Saasa ihren Maibaum in einem Stück, das heißt auf ein sogenanntes „Anschuhen“ des Baumes wird verzichtet. Dem Verein gehe es nicht um Höhenrekorde, sondern um die Tradition des Setzten. Auch die räumlichen Bedingungen sind begrenzt. Geholt wurde der Baum bereits am Donnerstag aus dem Wald oberhalb des Eisenberger Tierheims. In Saasa sei man in der glücklichen Lage, einen kurzen Weg in den Wald zu haben. „Aber die Bäume sehen krank und schlecht aus“, sagt Fischer.

Seit 1987 wird der Maibaum in Saasa wieder gesetzt. Zuvor habe es demnach eine Pause gegeben, erklärt der Richtmeister. An dem jetzigen Standort im Ortskern setzt die Pfingstgesellschaft ihren Baum seit 1996. Im Zuge der Dorferneuerung sei die Fläche erneuert worden. Auch eine Betoneinfassung für den Maibaum wurde so gebaut. „Jeder hat sein eigenes System.“

Wer konnte, suchte sich zum Maibaumsetzen am Pfingstsonntag in Saasa unter Zelten, Regenschirmen oder in Hauseingängen ein trockenes Plätzchen. © Funkemedien Thüringen | Julia Grünler

Generationswechsel im Vorstand der Pfingstgesellschaft Saasa

Circa 75 Mitglieder gehören der Pfingstgesellschaft Saasa an. „In den letzten vier bis fünf Jahren haben wir einen Generationswechsel durchgemacht“, sagt Richtmeister Steffen Fischer. Auch die ältere Generation sei zwar im Verein präsent, aber im Vorstand seien mittlerweile die Jüngeren eingezogen. „Die nächste Generation hat die Vereinsführung übernommen.“ Generell gehe es dem Verein gut, weiß der Richtmeister und berichtet von einem jüngsten Projekt. So habe die Milchbank in Saasa erneuert werden können. Dieses Vorhaben konnte vom Verein sowie mit Unterstützung der Stadt abgeschlossen werden.

Auch an ein ganz besonderes Maibaumsetzen erinnert sich Steffen Fischer. Einmal habe die Pfingstgesellschaft Saasa das Setzen aufgrund des Wetters, was damals von Beginn an sehr schlecht gewesen sei, auf den Pfingstmontag verschoben. Auch die Frauen seien damals, im Jahr 2019, mit am Baum gewesen. „Das war das schönste Setzen“, erinnert sich Fischer.