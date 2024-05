Bürgel. Saale-Holzland-Kreis: Welche Fraktionen um die Plätze im Bürgeler Stadtrat kämpfen und welche Kernziele sie verfolgen.

Der Stadtrat in Bürgel wird am Sonntag, 26. Mai, neu gewählt. Insgesamt 16 Plätze gibt es, zwei Fraktionen möchten in den Stadtrat einziehen. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) schickt 16 Kandidaten ins Rennen. Zehn Kandidaten treten für die Wählergemeinschaft Unabhängige Liste Bürgel (ULB) an.

Stadtratswahl Bürgel: CDU möchte Wohnraum für alle Generationen schaffen

Die Liste der CDU wird angeführt von Thomas Fache. Das Geschaffene in Bürgel und den Ortsteilen soll erhalten und die Einheitsgemeinde eigenständig und bürgernah bleiben. „Im Stadtrat haben wir miteinander viel für Bürgel und alle Ortsteile erreicht. Neuer Wohnraum ist entstanden und weiteres Gewerbe hat sich angesiedelt“, heißt es seitens CDU. Die Kandidaten der CDU möchten eine bürgernahe Verwaltung erhalten, stehen für die kommunale Selbstverwaltung und möchten sich im Stadtrat für das Gemeinwohl engagieren. „Wir benötigen den Bürgerservice mit den öffentlichen Sprechzeiten im Rathaus und digitalen Verwaltungsangeboten“.

Des Weiteren setzen sich die Kandidaten unter anderem für „beste Kinderbetreuung und Schulbildung“ ein. Bürgel soll als Bildungsstandort mit einem Familienzentrum für Beratungsangebote etabliert werden. Auch Wohnraum für alle Generationen möchte die Fraktion schaffen, zum Beispiel mehr altersgerechten Wohnraum durch eine Nachnutzung der Grundschule Thalbürgel. „Perspektivisch wollen wir ein neues Wohngebiet am Goldberg erschließen.“

Bürgel: Die ULB möchte eine vorbeugende Instandhaltung von Straßen und Wegen

Die ULB wurde 1999 von Jörg Bossert gegründet und entstand aus einer Bürgerbewegung gegen eine geplante Müllverbrennungsanlage und gegen Gestank vorwiegend im Wohngebiet Zense und Thalbürgel. Ansicht der ULB ist es, dass in Bürgel Parteipolitik und Karriereperspektiven die Lösung von Sachfragen nicht bestimmen dürfen. Oberstes Ziel der ULB für die Entwicklung von Bürgel war und ist die Eigenständigkeit als Grundzentrum zu erhalten. Um weiter lösungsorientierte Wege in die Zukunft zu finden, wurden nun nach 25 Jahren die Führung der Gruppe und die Spitze der Kandidatenliste verjüngt. Diese wird nun von Steffen Haase geführt.

Des Weiteren möchten die Mitglieder der Unabhängigen Liste Bürgel mehr Stadtratssitzungen sowie mehr Informationen an die jeweiligen Stadträte. Die Kandidaten der ULB machen sich unter anderem für folgende Ziele stark: die Erstellung eines Flächennutzungsplanes, die vorbeugende Instandhaltung von Straßen und Wegen, die planmäßige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik sowie keine Niederschlagsgebühr in Bürgel und seinen Ortsteilen.

