Saale-Holzland-Kreis. Im Schlosspark Friedrichstanneck ist eine weitere Aufräumaktion geplant, in Hermsdorf werden Verkehrsteilnehmer durch den ADAC geschult und in Königshofen findet die Kinderbibelwoche statt.

Verkehrsteilnehmerschulung in Hermsdorf

Der Seniorenbeirat der Stadt veranstaltet erneut eine Verkehrsteilnehmerschulung. Diese findet am 29 Mai um 14 Uhr im Vereinsheim Hermsdorf statt, wie der Seniorenbeirat informiert. Es werden Themen wie „Neues im Verkehrsrecht 2024“, „Besonderheiten im Frühjahrs- und Sommerfahrverkehr“ sowie alles zum Fahrradfahren im Straßenverkehr behandelt. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit dem ADAC-Motorsportclub „Holzland Hermsdorfer Kreuz“ e.V. und dem ADAC Hessen-Thüringen durchgeführt. Wie immer wird die Schulung von einem kompetenten Vertreter des ADAC gestaltet und ist natürlich kostenfrei, heißt es vom Hermsdorfer Seniorenbeirat.

Aufräumaktion in Friedrichstanneck geht in die zweite Runde

Nach der vergangenen Aufräumaktion von Schülerinnen und Schülern des Eisenberger Friedrich-Schiller-Gymnasiums gibt es in dieser Woche eine weitere Aktion. Beide Parallelklassen der Klassenstufe 9 finden sich am kommenden Freitag, um 9.30 Uhr im Schlosspark Friedrichstanneck zum Aufräumen ein. Wer will, kann sich laut Förderverein „Freundeskreis Schlosspark Friedrichstanneck“ ebenfalls dort einfinden und mit anpacken. Beim letzten Mal sei so viel Müll und Unrat festgestellt worden, dass es zweite Aufräumaktion geben soll, hieß es vom Verein.

Kinderbibelwoche in Königshofen

Zur Kinderbibelwoche nach Königshofen lädt das Pfarramt Eisenberg ein. Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren können sich noch bis 24. Mai dafür anmelden. Starten wird die Woche am 25. Juni – jeden Tag wird sich von 9 Uhr bis 16 Uhr in Königshofen, um und an der Kirche und Pfarrhaus getroffen und Andachten gefeiert, gesungen, gebastelt, Fußball und Tischtennis gespielt sowie vieles mehr, informiert das Pfarramt. Wer älter als 13 Jahre ist, kann als Teamer mitmachen, dann beginnt die Kinderbibelwoche bereits am Montag, den 24. Juni.

Informationen und Anmeldezettel gibt es im Pfarramt in Eisenberg (pfarramt.eisenberg@ekmd.de, Telefon: 036691 25110) oder bei Pastorin Magirius-Kuchenbuch (pfarramt-koenigshofen@gmx.de , Telefon 036691 46921).

Zudem veranstaltet die Evangelische Kirchgemeinde Eisenberg am 22. und 29. Mai jeweils um 19 Uhr im Luthersaal einen Glaubenskurs. Weitere Ergebnisse gibt es 5., 9. und 12. Juni jeweils um 19 Uhr in der Connectkirche Eisenberg in der Jenaer Straße. Es soll einen Imbiss geben.

