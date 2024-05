Saale-Holzland-Kreis. Die Polizei sucht nach dem Unfall im Kreisverkehr am City Point in Hermsdorf nach Zeugen.

Am Samstagabend, 4. Mai, kam es im Kreisverkehr am City Point in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall. Daran beteiligt waren ein weißer VW Transporter und ein schwarzes Auto von VW. Durch die Kollision wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt.

Die Polizei Saale-Holzland bittet um Mithilfe bei der Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Wurde das Unfallereignis oder auch die Fahrweisen der beteiligten Fahrzeuge vor dem Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden unter 036428 640 oder per E-Mail pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe der Bearbeitungsnummer 114892/2024 dankbar entgegengenommen.

