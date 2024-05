Vier Chöre gaben am Samstagabend das Jubiläumskonzert in Bad Klosterlausnitz vor vollem Haus. Zu den Mitwirkenden gehörten Altistin Juliane Rogsch, Sopranistin Leevke Hambach (v.l.) sowie Dirigent Every Zabel. © Ulrike Demuth | Ulrike Demuth