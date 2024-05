Saale-Holzland-Kreis. In Bürgel bleibt alles beim Alten, in Eisenberg ziehen zwei neue Fraktionen in den Stadtrat ein. Was sich nach der Wahl außerdem ändern wird.

Bei der Wahl am Wochenende haben Wählerinnen und Wähler gezeigt, wo sie künftige politische Reiserouten sehen. In manchen Regionen des Saale-Holzlandes heißt es „Weiter so!“, in anderen – wie der Kreisstadt Eisenberg – werden die Karten im Stadtrat neu gemischt. Insgesamt waren 24 Sitze zu vergeben. Eine Übersicht über die sieben Städte im Saale-Holzland-Kreis.

Lesen Sie auch

Trotz leichten Verlustes ist die CDU in Eisenberg mit 7 Sitzen (29,9 Prozent) noch immer stärkste Partei. Das freut insbesondere Bürgermeister Michael Kieslich. „Die CDU ist sowohl im Stadtrat als auch im Kreistag stärkste Fraktion, ich sehe das als klaren Auftrag der Wählerschaft, unter schwierigen Bedingungen Verantwortung zu übernehmen. Für uns gilt, unsere Region immer ein Stück besser zu machen.“

Blick auf das frühlingshafte Eisenberg. Es wird sich zeigen, ob die Stadt von den beiden neuen Fraktionen im Stadtrat profitieren kann. © Funke Medien Thüringen | Jana Scheiding

AfD und Grüne sind im Stadtrat

Am Sonntag gab es in Eisenberg einen klaren Ausschlag nach rechts, denn die AfD folgt mit nur 1 Sitz Unterschied (insgesamt 6, 25,4 Prozent) auf dem Fuße. Frank Golombek, bisher fraktionslos im Stadtrat vertreten, erhält nun Gesellschaft. „Wir freuen uns riesig und werden uns in Kürze zusammensetzen. Die Zukunft wird zeigen, welche unserer Ziele wir einbringen können.“

Überraschung Numero zwei in der Kreisstadt: Bündnis 90/Die Grünen sind mit 1 Sitz (2,4 Prozent) erstmals im Stadtrat vertreten. „Wir freuen uns, unsere Themen einbringen zu dürfen“, sagt Kreistagsmitglied Knut Meenzen. Sonstige Sitzverteilung: Bund der Selbstständigen/Deutscher Gewerbeverbund (BDS) 4 (17,1 Prozent), Linke 2 (8,7 Prozent), SPD 4 (16,5 Prozent). Von den 8646 Wahlberechtigten gaben 5052 ihre Stimme ab. Somit lag die Wahlbeteiligung bei 58,4 Prozent.

SPD punktet in Stadtroda

Der neue Stadtrat von Stadtroda ist gewählt, die 20 Sitze sind vergeben: Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) bleibt, auch wenn 1 Sitz abgegeben werden musste, mit 7 Sitzen (34,1 Prozent der Stimmen) die stärkste Fraktion im Stadtrat. „Ich bin mit der Wahl zufrieden und freue mich, dass die SPD ein so gutes Ergebnis erzielt hat, denn wir haben bereits in der Vergangenheit sehr gut und konstruktiv mit der SPD an den Zielen für unsere Stadt gearbeitet. Das war mit der CDU leider nicht möglich“, sagt Ingolf Weiß, Fraktionsvorsitzender der FWG.

In Stadtroda bleibt die FWG stärkste Fraktion. © Jana Scheiding | Jana Scheiding

Die Fraktion SPD/Offene Liste ist künftig mit 6 Sitzen (28,6 Prozent) im Stadtrodaer Stadtrat vertreten. Das sind 3 Sitze mehr als in der aktuellen Legislatur. 1 Sitz verloren hat die CDU, die nun von 2024 bis 2029 mit 3 Parteimitgliedern eine Stadtratsfraktion bildet und 17,9 Prozent der Stimmen bekam. 1 Sitz dazugewonnen hat die FDP, die künftig mit 2 Sitzen (7,9 Prozent) vertreten ist. Jeweils 1 Sitz entfällt auf die Freie Wählergemeinschaft Quirla/Dorna (6,8 Prozent der Stimmen) und Die Linke (4,7 Prozent der Stimmen). Bisher haben beide Fraktionen jeweils 2 Sitze im Stadtrat.

Die Linke fährt in Kahla Verluste ein

Die Linke hat bei den Stadtratswahlen in Kahla dramatische Verluste hinnehmen müssen. Nach 24,1 Prozent bei der vorangegangenen Wahl sind es jetzt nur noch 7,1 Prozent. Die AfD holte wiederum 23,4 Prozent und ist damit neu im Stadtrat vertreten. Ähnlich stark wie die Linke sind die Freien Wähler Kahla abgestürzt. Statt 43,5 Prozent sind es nun 29,9 Prozent. Zufrieden wird indes das Bündnis Gemeinsam für Kahla sein, das erstmals antrat und 15,2 Prozent holte.

Leicht zulegen konnte die CDU von 15,2 auf 15,9 Prozent, während die SPD auf 8,4 statt 11,7 Prozent kommt. Im neuen Stadtrat von Kahla haben die Freien Wähler 6 Sitze, die AfD 5 Sitze, Gemeinsam für Kahla und CDU jeweils 3 Sitze, die SPD 2 Sitze und die Linke 1 Sitz. Von den 5037 Wahlberechtigten haben 3786 Bürger (75,2 Prozent) ihre Stimmen zur Wahl des Stadtrodaer Stadtrates abgegeben.

In Dornburg-Camburg holt Bündnis Ehrenamt den Sieg

Bei der Stadtratswahl in Dornburg-Camburg konnte das von Jens Tischendorf angeführte Bündnis Ehrenamt den Sieg holen. Mit 26,3 Prozent der Stimmen liegt das Bündnis Ehrenamt knapp vor der CDU, die 23,9 Prozent holte. Es folgen die AfD mit 16,4 Prozent der Stimmen, die Freie Wählergemeinschaft Dornburg mit 14,2 Prozent, PRO Dorndorf-Steudnitz mit 11,7 Prozent und der Dornburg-Camburger Bürgerverein mit 7,6 Prozent der Stimmen.

Künftig haben das Bündnis Ehrenamt und die CDU je 5 Sitze im Stadtrat, die AfD und die Freie Wählergemeinschaft Dornburg je 3 Sitze sowie PRO Dorndorf-Steudnitz und der Dornburg-Camburger Bürgerverein je 2 Sitze.

In Hermsdorf und Bad Klosterlausnitz war am Sonntag der Andrang zur Kommunalwahl in einigen Wahllokalen recht groß. © Funke Thüringen | Luise Giggel

Kaum Verschiebungen im Hermsdorfer Stadtrat

In Hermsdorf bilden auch künftig vier Fraktionen den Stadtrat. Die BI Holzland bleibt dabei mit 9 von 20 Sitzen und einem Stimmanteil von 45,5 Prozent die größte Fraktion. „Es freut mich sehr, dass wir wieder das Vertrauen der Bürger bekommen haben. Das zeigt, dass unser Weg der letzten Jahre der richtige war. Mit einem so guten Ergebnis hatte ich aber gar nicht gerechnet, weil auch die CDU schlagkräftige Leute auf ihrer Liste hatte“, sagt BI-Chef Günter Peupelmann.

Die CDU kam mit 25,7 Prozent auf Platz zwei und wird künftig mit 5 Sitzen 1 mehr als bisher im Stadtrat besetzen. Linke und SPD (16,8 Prozent) bekommen jeweils 3 Sitze. Damit hat die Linke, die 12 Prozent der Stimmen bekam, 1 Platz weniger als bisher im Stadtrat. Die Wahlbeteiligung für den Stadtrat lag in Hermsdorf bei 58,6 Prozent.

In Bürgel bleibt Sitzverteilung wie gehabt

Die Sitzverteilung im neu gewählten Stadtrat von Bürgel bleibt unverändert. Wie in der noch laufenden Legislatur verteilen sich die 16 Sitze im Bürgeler Stadtrat mit 9 Sitzen (53,8 Prozent der Stimmen) auf die CDU und 7 Sitzen (46,2 Prozent) auf die Unabhängige Liste Bürgel (ULB). Stärkste Fraktion im Bürgeler Stadtrat bleibt somit die CDU.

„Unser Team ist verjüngt, wir haben ein paar neue Stadträte und neue Meinungen“, sagt die Fraktionsvorsitzende der CDU, Nicole Jacob. Man freue sich auch in Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit mit der ULB und wolle Bürgel weiter aktiv voranbringen. Ziel sei es, die Haushaltssanierung abzuschließen und in die schwarzen Zahlen zu kommen. „Die Bürger können sich jederzeit mit Fragen und Wünschen an die Stadträte wenden“, sagt Jacob, die sich für die Unterstützung und die Wählerstimmen bedankt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei 70, 2 Prozent, das heißt von 2597 Wahlberechtigten gingen am Sonntag 1824 Menschen wählen.

Neu gegründete GSL erstmals im Stadtrat von Schkölen

Wer in der neuen Legislaturperiode im Schkölener Stadtrat mitreden und die 14 Sitze belegen darf, das haben 1538 Wähler mit ihren Stimmen entschieden. Stärkste Fraktion ist aktuell noch mit 9 Sitzen - und bleibt mit 7 Sitzen (47,1 Prozent der Stimmen) - die Ländliche Interessenvertretung/Bauernverband/Bürgerinitiative (LI/BV/BI). „Ich bin mit dem Wahlergebnis total zufrieden. Es zeigt, dass wir in den vergangenen Jahren eine gute Arbeit geleistet haben. Mir ist auch wichtig, zu betonen, dass es in Schkölen keinen Parteienwettstreit gab, es wurden Personen gewählt und keine Parteien. Ich finde die Konstellation gut, wie sich unser Stadtrat künftig zusammensetzt“, sagt Sandy Strauß (LI/BV/BI).

Zweitstärkste Fraktion ist mit 4 Sitzen (28,2 Prozent) die Gemeinschaft Schkölener Land (GSL), die sich vor der Wahl erst neu gegründet hat und somit erstmals im Stadtrat vertreten ist. „Wir sind eigentlich mit dem Wahlergebnis sehr zufrieden, auch wenn unser Ziel 5 Sitze war“, sagt Mario Rechenberger von der GSL. Er ist bisher noch für die CDU im Schkölener Stadtrat, ist aber kein Parteimitglied und er sei auch kein Parteiverfechter. Weil es bisher nicht anders ging, sei er über die Partei im Stadtrat aktiv. „Ohne Partei ist es für mich jetzt bei der GSL aber deutlich angenehmer“, sagt er. Mitglieder der Wählergruppe wollen am Montagabend gleich zusammenkommen, um „die Vorgehensweise“ zu besprechen, sagt er.

Der Newsletter für das Saale-Holzland Alle wichtigen Informationen aus der Region Saale-Holzland, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie bisher hat die CDU-Fraktion auch künftig 3 Sitze (24,7 Prozent) im Schkölener Stadtrat. Die Wahlbeteiligung lag in Schkölen bei 70,1 Prozent. Insgesamt sind in der Stadt 2193 Bürger wahlberechtigt.